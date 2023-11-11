В ефірі 24 Каналу начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, чи має Кліщіївка стратегічне значення для росіян. Зазначимо, що офіційно про звільнення села Збройними Силами України стало відомо 17 вересня 2023 року.

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"Від Кліщіївки залишилися одні руїни. Це надзвичайно маленьке селище, але ворог прагне повернути втрачені позиції, а також намагається знайти слабкі місця в українській обороні", – мовив Фітьо.

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Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку

Лише за минулу добу українські військові відбили 15 ворожих атак у районі Іванівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області. Ворог завдав два авіаційних удари, а також застосував 19 дронів-камікадзе.

Загалом на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 463 обстріли. На жаль, кількість російських обстрілів залишається великою. Противник не шкодує своєї артилерії,

– зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

На даному напрямку впродовж минулої доби росіяни втратили 140 солдатів. Збройні Сили знищили 28 одиниць військової техніки.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції по усій лінії, але стратегічних успіхів у районі Бахмута ворог не має. Українські військовослужбовці при нагоді покращують своє тактичне становище.

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