Заканчиваются довольно быстро: какими силами и средствами оккупанты давят на Бахмут
Ситуация на Бахмутском направлении очень сложная. Российские оккупанты проводят наступательные действия, но не могут достичь желаемого результата. Однако ВСУ очень тяжело, потому что враг давит с использованием всех видов вооружения.
В основном россияне давят с помощью дронов, артиллерии и пехоты. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
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"Натиск высокий с применением абсолютно всех видов вооружения. Все калибры работают. Пехотные атаки происходят постоянно. Несколько раз оккупанты делали попытки использовать технику, но в основном натиск происходит именно с помощью беспилотников, артиллерии и пехоты", – сказал он.
В атаки российское командование бросает абсолютно всех. Пытаются наступать десантники, мотострелковые подразделения, бывшие зеки, которых можно увидеть и в регулярных частях оккупационного войска.
Цель оккупантов
Максим Жорин отметил, что оккупантам прежде всего нужно обрезать сообщение с Бахмутом, получить контроль над Часовым Яром и дорогой. Далее они могут рассматривать возможность дальнейшего наступления в сторону Константиновки, Краматорска, Дружковки.
Это невозможно пока они не контролируют определенные высоты и артерии логистики. Поэтому сейчас враг сконцентрирован на том, чтобы как-то до них добраться.
У них есть резервы. Заканчиваются они здесь довольно быстро. Но это, к сожалению, критически никак не влияет на обстановку. Да, потери у них огромные. Когда потери достигают определенного объема, они перебрасывают новые подразделения и отдают в полосу бригад, которые выполняют задания,
– объяснил майор ВСУ.
Далее руководство этих вражеских бригад или объединенные штабы руководят этими подразделениями. Как только резервы заканчиваются, их снова перебрасывают.
Ситуация на Бахмутском направлении: последнее
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении украинские защитники отразили восемь атак российских захватчиков возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что россияне определяют Бахмутское направление как одно из самых приоритетных, поэтому применяют весь имеющийся ресурс. Враг использует технику, огневые средства, а также бойцов с разным уровнем подготовки.
- На этом направлении есть мобилизованные, не имеющие достаточных навыков, или российские зеки. Кроме них, воюют кадровые военные, контрактники, обладающие высоким уровнем подготовки и обученные проводить ударно-штурмовые действия. Этой силой враг штурмует день и ночь на разных участках, пытаясь найти слабое место в обороне ВСУ. Несмотря на яростный натиск врага, объединенным усилиям бригад удается стабилизировать ситуацию и держать ее под контролем.