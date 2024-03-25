"Делает все возможное и невозможное": враг яростно давит на Часов Яр

Российские оккупанты продолжают ударно-штурмовые действия на Бахмутском направлении. Основное сосредоточение усилий врага – Часов Яр. Там захватчики давят всеми силами и средствами, которые у них есть.

Также россияне штурмуют в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Оккупанты штурмуют Часов Яр

Юрий Федоренко отметил, что на данный момент враг не имеет существенных тактических успехов на поле боя. Клещеевку и Андреевку продолжают удерживать Сила обороны.

В Ивановском захватчики не имеют дальнейших продвижений, находятся на окраинах населенного пункта. Силы обороны не дают возможности россиянам накапливать резервы и продолжать дальше ударно-штурмовые действия.

Часов Яр. Там противник делает все возможное и невозможное, не жалея ни техники, ни личного состава, ни боеприпасов, но значительных тактических успехов не имеет. Силам обороны в жестких боях удается отражать атаки врага, ведется системная слаженная работа бригад, которые держат отрезок по контрбатарейной борьбе,

– подчеркнул он.

ВСУ уничтожают артиллерию оккупантов, ведется работа ударными средствами БПЛА, которые уничтожают легкобронированную, бронированную технику, артиллерийские средства, живую силу врага. Поэтому противнику трудно штурмовать.

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Тактика врага

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" объяснил, что на Бахмутском направлении действуют различные оккупационные войска. Есть военнослужащие с низким уровнем обеспечения и подготовки. Это преимущественно мобилизованные, а также частные военные компаний по типу "Шторм-Z". Они были заключенными на территории России и сейчас воюют против Украины.

Именно таких военнослужащих противник использует прежде всего для того, чтобы обнаруживать огневые позиции и проходить по минным заграждениям Сил обороны. Это расходный материал, который противник не жалеет и должным образом не оснащает, не вооружает,

– сказал он.

В то же время враг штурмует также войсками с высоким уровнем подготовки. Это кадровые военные, контрактники. В частности, это десантно-штурмовые войска, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, формой, оружием. К примеру, они имеют тепловизоры и многое другое. Их тактика ведения боевых действий также отличается.

"В первом эшелоне идут сначала низкоподготовленные – расходный материал, потом пытаются дожимать именно высокоподготовленным личным составом. Несмотря на подготовку оккупанта, Силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы бить врага дистанционно, не давать возможности ему приблизиться к нашим передовым позициям", – добавил Федоренко.

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