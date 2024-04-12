Только 2 дня не было чего-то подобного: мигранты постоянно штурмуют белорусско-польскую границу
Более 220 нелегальных мигрантов снова пытались прорвать границу Польши со стороны Беларуси. Режим Лукашенко так и не придумал ничего нового.
Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов, отметив, что попытки прорвать границу с Польшей на самом деле не прекращались.
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Режим Лукашенко забрасывал туда мигрантов и после полномасштабного вторжения. Они всегда пытаются пересечь границу.
У меня два объяснения, почему это сейчас "обострилось". Первое – пришла весна. Но действительно вы правы. Мигранты не прекращали попытки пересечь границу. Было только два дня с 2021 года, когда не было ни одной попытки "штурмовать" польскую границу. Они всегда пытаются это сделать,
– сказал Свердлов.
Есть две хорошие новости
Как отметил Свердлов, из этого можно сделать два положительных вывода. На самом деле режим Лукашенко вообще не придумал ничего нового. Толпы мигрантов на границе с Польшей видели еще два года назад. Тактика абсолютно не изменилась.
И есть вопрос, насколько она эффективна для того же Лукашенко. Ведь и в Литве, и в Польше уже имеют опыт по "отражению" таких атак.
Европейцы уже все это видели. И в Польше, и в Литве готовы эти атаки "отбивать". Европейцы сами выбирают, кого им пускать, а кого – нет,
– заметил Свердлов.
Ситуация в Беларуси: коротко
- В Госпогранслужбе отметили, что Украина продолжает усиливать рубежи по всей протяженности границы с Беларусью и Россией. Определенное количество оккупантов находится на территории Беларуси. Их около 2 тысяч. Преимущественно это персонал, который обслуживает российскую технику, которая осталась на территории Беларуси.
- В НАТО внимательно следят за действиями Беларуси. Там все-таки считают, что нет признаков того, что Беларусь готова официально присоединиться к полномасштабной войне против Украины.
- Есть предположение, что Россия готовит террористические акты в Беларуси. Вероятная цель Кремля – обвинить в этом полк Калиновского и таки официально втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.