Мы смотрели на телефоне и "рыдали", – военный ВСУ высмеял видео российского генерала Лапина
Российские пропагандисты показали российского генерала Александра Лапина, который якобы занимался так называемой "контртеррористической операцией" в Белгородской области. Это видео – очень неудачное и забавное.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов. По его словам, ситуация в Белгороде и области, а также реакция оккупантов на все это была особенно забавной.
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Смеялись до слез с российского видео
Оккупанты, чтобы успокоить собственное население, обнародовали видео, как генерал Лапин кому-то командовал идти вперед посреди дороги якобы на Белгородщине. Все было очень неудачно снято. Сазонов убеждает, что это придумал режиссер, точно не имевший опыта в боевых действиях.
Почему генерал посреди дороги идет? Ну, это же мишень. Смешно. Человек, в которого хотя бы раз стреляли, никогда не пойдет так посреди дороги. Мы с этого просто "рыдали". Это постановка. А у режиссера, который это снимал, нет опыта боевых действий,
– рассказал Сазонов.
Также неясно, почему российский генерал командовал небольшой группой людей. Такого в основном нет.Обратите внимание! Украина вообще не причастна к разным событиям в Белгородской области. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией, но не вмешивается в нее.
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Что произошло в Белгородской области: коротко
- Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая зашли на территорию Белгородской области. Они выступили против режима Владимира Путина.
- В Белгородской области даже ввели так называемую "контртеррористическую операцию". Правда, она длилась всего 2 дня – до 23 мая. Тамошний губернатор Вячеслав Гладков вообще начал рассказывать, что всех диверсантов якобы удалось уничтожить, поэтому и "контртеррористическую операцию" останавливают.
- Добровольческие формирования россиян опровергли информацию, что у них были погибшие в результате этого рейда. Также они уже продемонстрировали трофеи из Белгородской области. В частности известно, что удалось захватить БТР-82.