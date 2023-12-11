Превратили в огромные казармы – Дудукалов назвал места, где размещаются россияне в Бердянске
Бердянск за время оккупации заполонило огромное количество российских военных. Если летом они размещались на базах отдыха у моря, то сейчас ищут другие места для жилья.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, объяснив, что оккупантам нравилось занимать курортную сферу, пока они не ощутили на себе удары ракет Storm Shadow. После того как из-за ракетных ударов россияне понесли большие потери, они начали передислоцироваться.
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Собрался невероятный сброд
Впоследствии оккупанты занимали жилье среди местных жителей в Бердянске. Также очень быстро начали размещаться в селах – в жилищах, которые покинули хозяева.
Села превратились в огромные казармы еще с весны и лета, и сейчас эта тенденция сохраняется. Россияне выбирают места, где рядом есть местные, потому что знают – в этом случае по ним не прилетит,
– объяснил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Как российские военные "расположились" в Бердянске: смотрите видео
Что касается состава оккупантов, то среди них есть кавказцы, чеченцы, дагестанцы, буряты, ингуши, а также "заробитчане", которые не умеют пользоваться бытовой техникой. Там собрался невероятный сброд, который постоянно обновляется.
"Когда заехали мобилизованные, они ходили голые-босые, искали, где помыться и поесть. А приехавшие с Кавказа оккупанты, якобы очень верующие, творили страшное, и с алкоголем, и с мародерством. Поэтому местные жители увидели настоящее "лицо" так называемой российской армии, что это бомжи, зеки и мародеры", – отметил Виктор Дудукалов.
Какая ситуация в оккупированном Бердянске
- Из-за пьянства российских военных на оккупированных территориях, в частности в Бердянске, оккупационные власти начала "борьбу" с этой проблемой. Несмотря на то, что более года назад была запрещена продажа крепких напитков на оккупированных территориях, проблему пьянства это не решило. Поэтому недавно у местных самогонщиков изъяли 2200 литров браги и 250 литров готового самогона и показательно все это вылили.
- Ранее во время ухудшения погодных условий в Украине 26 – 27 ноября, в оккупированном Бердянске непогода наделала немало бед. Местные жители остались без света, полноценного тепло- и водоснабжения из-за того, что оккупанты ничего не сделали, чтобы предотвратить последствия непогоды, а также исправить ситуацию. Местным пришлось ходить "в гости" к тому, у кого есть вода, свет, чтобы зарядить гаджеты и приготовить еду.
- В то же время на оккупированных территориях продолжается давление на местных жителей. Оккупационные власти могут отобрать у них жилье и другое частное имущество. Также у людей проверяют телефоны, в частности, историю поиска в YouTube или подписку на каналы в телеграмме. Если увидят запрещенный в России контент, то могут быть наказаны.