Превратили в огромные казармы – Дудукалов назвал места, где размещаются россияне в Бердянске

Бердянск за время оккупации заполонило огромное количество российских военных. Если летом они размещались на базах отдыха у моря, то сейчас ищут другие места для жилья.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, объяснив, что оккупантам нравилось занимать курортную сферу, пока они не ощутили на себе удары ракет Storm Shadow. После того как из-за ракетных ударов россияне понесли большие потери, они начали передислоцироваться.

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Собрался невероятный сброд

Впоследствии оккупанты занимали жилье среди местных жителей в Бердянске. Также очень быстро начали размещаться в селах – в жилищах, которые покинули хозяева.

Села превратились в огромные казармы еще с весны и лета, и сейчас эта тенденция сохраняется. Россияне выбирают места, где рядом есть местные, потому что знают – в этом случае по ним не прилетит,

– объяснил заместитель председателя Бердянского районного совета.

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Что касается состава оккупантов, то среди них есть кавказцы, чеченцы, дагестанцы, буряты, ингуши, а также "заробитчане", которые не умеют пользоваться бытовой техникой. Там собрался невероятный сброд, который постоянно обновляется.

"Когда заехали мобилизованные, они ходили голые-босые, искали, где помыться и поесть. А приехавшие с Кавказа оккупанты, якобы очень верующие, творили страшное, и с алкоголем, и с мародерством. Поэтому местные жители увидели настоящее "лицо" так называемой российской армии, что это бомжи, зеки и мародеры", – отметил Виктор Дудукалов.

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