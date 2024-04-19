Это еще не катализация наступления, – Коваленко сказал, какой план россиян по Часовому Яру
В направлении города Часов Яр Донецкой области очень сложная ситуация. Украинские Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать наступление российских оккупантов.
Однако уже в июне или начале июля враг может начать катализацию наступления на Часов Яр. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
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"Сейчас наши Силы обороны там прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", – объяснил он.
От чего зависит продвижение врага
Александр Коваленко отметил, что наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким. Там большое количество населенных пунктов, сел, не лучший для их продвижения ландшафт и рельеф.
С другой стороны, на ситуацию значительно будет влиять помощь от западных союзников. Например, ситуация в Авдеевке была бы совсем другой, если бы Украина имела достаточно боеприпасов, артиллерии, ПВО и так далее.
Это же касается и Часового Яра. Особенно с учетом, что это господствующая высота. Артиллерия там играет важнейшую роль. Хотя важный элемент противовоздушной обороны. Потому что Часов Яр, этот укрепрайон постоянно атакуют КАБами,
– подчеркнул военный обозреватель.
Ситуация в городе Часов Яр: смотрите на карте
Часов Яр: последние новости
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что россияне сосредоточились на наступлении на Часов Яр, чтобы захватить его. Город хорошо укреплен, это господствующая высота, поэтому россияне изо всех сил пытаются продвигаться.
- С Часового Яра враг может развернуть плацдарм для дальнейшего наступления. Тогда под опасностью окажутся крупные города: Славянск, Константиновка, Краматорск, Дружковка.
- Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал, что враг продвигается на север от Ивановского, сосредоточившись на поселке Богдановка. В Богдановке россияне сумели закрепиться и подтягивают туда свои резервы для дальнейшего продвижения на Часов Яр. Зато Ивановское пока остается под контролем украинских защитников. По его мнению, у россиян есть очередная политическая цель – захватить Часов Яр до 9 мая.