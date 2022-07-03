Вражеский флот в Черном море усилили: теперь в нем есть три ракетоносца
Источник:оперативное командование "Юг"
В Черном море увеличилось количество российских кораблей с крылатыми ракетами на борту. Поэтому угроза вражеских обстрелов украинских городов, к сожалению, остается актуальной.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты не могут эффективно маневрировать на суше, поэтому пытаются давить с воздуха. В частности, 2 июля они атаковали Одесскую область. Ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. К счастью, в этот раз масштабных разрушений и жертв не было.
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В Черном море стало больше кораблей с ракетами на борту
В корабельной группировке вражеского черноморского флота произошли количественно-качественные изменения. По состоянию на 2 июля там находятся 3 ракетоносца. На бортах судов есть 24 крылатые ракеты.
Кроме этого, в Черном море находятся 2 больших десантных корабля. Однако море несет не только угрозу ракетных ударов, ведь в нем до сих пор есть вражеские мины. Потому мирные жители могут взорваться на них как в прибрежных водах, так и на некоторых участках побережья.
В частности, в Одесской области такой инцидент произошел с двумя мужчинами. К сожалению, один из пловцов погиб, а второй – получил ранения и контузию.
Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней.
– отметили в ОК "Юг".
Также защитники призвали украинцев быть бдительными и сознательными, доверять силам обороны и только достоверным источникам информации.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Кратко о ситуации в Черном море
- В оперативном командовании "Юг" 30 июня сообщили, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения атаковали оккупантов на острове Змеиный. Россияне понесли бешеные потери среди личного состава и техники, поэтому начали оттуда бежать.
- Впоследствии это подтвердил и главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна мощная атака по захватчикам на острове.
- В России традиционно не признали своего поражения и назвали бегство со Змеиного "жестом доброй воли".
- Однако уже 1 июля оккупанты сбросили на остров фосфорные бомбы.
- В настоящее время украинские военные "зачищают" остатки российской техники на Змеином, которая может представлять угрозу.
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