Вражеский флот в Черном море усилили: теперь в нем есть три ракетоносца

В Черном море увеличилось количество российских кораблей с крылатыми ракетами на борту. Поэтому угроза вражеских обстрелов украинских городов, к сожалению, остается актуальной.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты не могут эффективно маневрировать на суше, поэтому пытаются давить с воздуха. В частности, 2 июля они атаковали Одесскую область. Ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. К счастью, в этот раз масштабных разрушений и жертв не было.

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В Черном море стало больше кораблей с ракетами на борту

В корабельной группировке вражеского черноморского флота произошли количественно-качественные изменения. По состоянию на 2 июля там находятся 3 ракетоносца. На бортах судов есть 24 крылатые ракеты.

Кроме этого, в Черном море находятся 2 больших десантных корабля. Однако море несет не только угрозу ракетных ударов, ведь в нем до сих пор есть вражеские мины. Потому мирные жители могут взорваться на них как в прибрежных водах, так и на некоторых участках побережья.

В частности, в Одесской области такой инцидент произошел с двумя мужчинами. К сожалению, один из пловцов погиб, а второй – получил ранения и контузию.

Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней.

– отметили в ОК "Юг".

Также защитники призвали украинцев быть бдительными и сознательными, доверять силам обороны и только достоверным источникам информации.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Кратко о ситуации в Черном море

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