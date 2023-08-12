Торговля практически остановилась: у россиян значительные проблемы после атаки дронов в Черном море

Атаки морскими дронами, осуществляемые СБУ на корабли российского флота, полностью изменили ситуацию на Черном и Азовском морях – в пользу Украины.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что Служба безопасности Украины своими специальными операциями обеспечила нашему государству прежде всего военный успех.

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Изменили расклад сил в черном море

Сейчас Россия испытывает большую проблему с движением грузов и товаров в Черном и Азовском морях. Пока фактически прекратились международные перевозки российского зерна по Азовскому морю.

Кроме того, изменилась военная ситуация на море. Российские военные корабли, дабы не стать новыми целями, вынуждены постоянно маневрировать.

Ранее эскадра российских кораблей, выходившая в открытое море, чтобы совершить пуски ракет, ложилась в дрейф и ожидали команды "пуск". А сейчас они постоянно маневрируют, чтобы их не нашли морские дроны,

– подчеркнул военный эксперт.

Также Украине удалось изменить расклад сил в Черном море благодаря специальным операциям СБУ. Из-за этого у России возникли проблемы с торговлей зерном и нефтью. Российские суда боятся выходить в море, ведь никто им не гарантирует безопасность.

Олег Жданов оценил эффективность специальных операций СБУ в Черном море: смотрите видео

Сломали логистику россиян

"Таким образом мы показали России, что срыв зерновой сделки обошелся ей кратно дороже в экономическом и военном плане. Вспомним мощное поражение российского БДК "Оленогорский горняк". Пока неизвестно, смогут ли его восстановить, ведь у корабля большая пробоина в результате атаки морскими", – отметил Олег Жданов.

В то же время на территории страны-агрессора накапливаются на железной дороге поезда, перевозящие нефть, руду, зерно, другие товары. И все это ломает логистику россиян.

Глава СБУ Василий Малюк в этом смысле очень четко отметил, что любой "хлопок", происходящий с кораблями российского флота и Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Единственное условие безопасности в Черном море – уход России из территориальных вод и с земли Украины.

Что известно об атаке морских дронов на корабли российского флота

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" 4 августа был атакован морскими дронами вблизи порта в Новороссийске. Впоследствии стало известно, что эту специальную операцию провела Служба безопасности вместе с ВМС Украины.

Вскоре морские дроны атаковали российский танкер SIG, транспортировавший нефтепродукты. Он находился на стоянке в 50 километрах от Крымского моста. Источники из СБУ подтвердили, что атаку дронами на танкер тоже совершило это ведомство.

На днях были опубликованы фотосвидетельства поражений, которые получили оба российских судна. Характер повреждений свидетельствует о том, что их восстановление потребует значительных сил и времени.