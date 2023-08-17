Корабли прячутся за гражданскими суднами, – ОК "Юг" о панике врага в Черном море

Корабельная группировка врага находится в Черном море в достаточно большом количестве. Более 10 единиц, которые рассредоточены, маневрируют и прячутся за гражданскими суднами.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что присутствуют панические настроения среди оккупантов, хоть и не критические.

Читайте также Боятся далеко отплывать: в ВМС ответили, что с кораблями России после атак морских дронов

"Панические настроения присутствуют, но не критические. Корабельная группировка врага максимально пытается использовать мощную площадь акватории, расформируя себя, рассредоточивая свои единицы. Пребывание в закрытых бухтах для них опасно. Это закрытое пространство, где нет места для маневра", – отметила спикер.

Оккупантам это не поможет

Россияне боятся дронов Sea Baby ("Морской малыш"). Наталья Гуменюк отметила, что враг пытается загородить какой-нибудь проход, повредить проникновению посторонних предметов в их акваторию. Но это им не поможет.

Даже выстраивание защитного слоя от гражданских суден в районе Керченского пролива им не поможет. Это может их успокаивать, качать на волнах, но помощи не будет. Это попытка спровоцировать Силы обороны, в частности, на поражение гражданского судна. Но "Морские малыши" – не такие уж "малыши". Они сообразительные,

– объяснила она.

Гуменюк о панических настроениях врага в Черном море: смотрите видео

Ситуация в Черном море: последние новости