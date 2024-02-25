Уничтожение вражеского флота и Крымского моста: в ВМС рассказали дальнейшие планы

За последние месяцы было успешно ликвидировано сразу несколько судов Черноморского флота России. В Военно-Морских силах рассказали о ближайших планах по уничтожению ценных для врага объектов.

Сейчас задачи остаются неизменными. Прежде всего это безопасность гражданского судоходства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Уничтожение всех целей

Как отметил Плетенчук, по состоянию на сейчас безопасность гражданского судоходства – это та задача, которую выполняют постоянно. По его словам, оно состоит из многих элементов.

Говорится, что это как сопровождение, так и противоминная безопасность, это охрана побережья, воздушного пространства. То есть то, что позволяет работать нашему зерновому коридору.

Что касается дальнейших перспектив развития успеха в Черном море, наши цели неизменны – освобождение акватории Азово-Черноморского региона от присутствия там российских оккупантов,

– заявил представитель ВМС.

Он отметил, что каждый корабль, который ходит под флагом России, остается законной военной целью.Поэтому ВМС вместе с другими Силами обороны будет делать все, чтобы эти все цели уничтожить.

Какая судьба у Крымского моста

По словам Плетенчука, Крымский мост это отдельная категория. Этот объект является не только логистическим хвостом, он прежде всего является имперским символом так называемой России и символом оккупации.

Мы отмечали и будем дальше так делать: эта пристройка там не нужна. Во-первых, это противозаконно, во-вторых, это остается маркером присутствия и инструментом решения проблем оккупантов по обеспечению функционирования администрации оккупантов в Крыму,

– добавил он.

Представитель ВМС также отметил, что когда-то увидим "отсутствие присутствия" Крымского моста.

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