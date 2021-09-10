Ситуация динамичная, – Наев рассказал, есть ли реальная угроза вторжения России в Украину
Источник:24 канал
Сергей Наев заявил, что с 2014 года есть вероятность угрозы широкомасштабного наступления вооруженных сил России. Командующий Объединенных сил ВСУ заверил, что пока "непосредственной угрозы" не видно.
Ситуацию Наев прокомментировал в контексте российских учений "Запад-2021". Заявление по ситуации он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 10 сентября.
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Командующий Объединенных сил ВСУ прокомментировал угрозу наступления России
Сергей Наев заверил, что в военной терминологии есть разные степени уровня угроз – в частности вероятная и непосредственная. В этом контексте рассказал, что "вероятность угрозы широкомасштабного наступления вооруженных сил России есть с 2014 года. Соответственно, – мы готовимся и отрабатываем планы".
Однако объяснил, что это – обычная военная практика и это делают во всех государствах мира. Что касается учений "Запад-2021", то командующий Объединенных сил ВСУ заверил, что "они задекларированы как совместные учения вооруженных сил России и Беларуси и продолжаются на известном количестве полигонов с указанным количеством войск".
Сейчас непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мер по агрессии к Украине – не видно. Но обстановка динамичная. Она меняется,
– заявил Наев.
Он заверил, что в Украине есть:
- разведывательные органы, отслеживающие ситуацию;
- Есть осведомленные военные руководители (в частности Наев назвал и себя), которые знают, когда и какие адекватные меры предпринять.
Сергей Наєв также рассказал, что он лично общается с командующим Оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. Поэтому они обмениваются информацией и координируют действия.
Коротко о ситуации на Донбассе
- Россия и Беларусь с 9 сентября проводят полномасштабные учения "Запад-2021". Они продлятся минимум до 16 сентября. В Минобороны России сказали, что учения имеют "исключительно оборонительный характер".
- Однако соседняя Польша также готовится к возможным провокациям во время проведения "Запад-2021". Они состоятся вблизи стран Балтии.
- Кроме того, в течение суток 9 сентября боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ. В частности, из запрещенного оружия. Ранения получили 2 украинских защитников.
- Владимир Зеленский 10 сентября заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с Россией. В то же время это станет самой большой ошибкой страны-агрессора.
- В Кремле, несмотря на захват Крыма и агрессию на Донбассе, заявили – якобы не хотят войны с Украиной.