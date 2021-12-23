Путин хочет воссоздать разделение мира, – эксклюзивное интервью Шлосберга о военном плане Кремля

Владимир Путин поставил перед Западом ультиматум относительно расширения НАТО на Восток, в частности в Украину. Глава Кремля делает все, чтобы держать общество под контролем.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. В то же время, он предположил, чего именно Путин требует от Альянса.

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Об угрозах со стороны России

Россия стягивает войска к украинским границам. Это признак подготовки к масштабным военным действиям или шантаж?

Из России это видно как безусловно военное движение на территории, которая помнит войну. Историческая память о войне остается. Любые военные маневры рассматриваются как часть угрозы войны.

Насколько эта угроза реальна, чтобы война перешла в непосредственные военные действия? Мне кажется, ситуация достаточно сложная. Она больше политическая, чем только милитаристская.

Я вижу эту ситуацию как осознанную плановую, хорошо подготовленную попытку Владимира Путина достичь пересмотра геополитических принципов мира.

Фактически это попытка вернуться в Ялту – когда руководители великих государств уже понимали, что Германию свергнут, обсуждали разделение сфер влияния в Европе и мире.

Путин хочет стимулировать еще одну такую ​​Ялту и четко, не двусмысленно заявить там свои права на те территории, которые он считает пророссийскими. То есть те, на которых влияние России должно быть определяющим и внешний мир, в его понимании, не должен вмешиваться в дела государств, подконтрольных России.

Ситуация очень похожа на ту, которая была в послевоенный период, когда мир разделился на 2 лагеря:

условно капиталистический;

условно социалистический.

Линия разграничения в основном пошла по Европе, когда были страны, подконтрольные Советскому Союзу и условно Западу. Путин хочет воспроизвести этот послевоенный раздел мира и получить подтверждение готовности Запада отдать под влияние России государства.

Интервью Льва Шлосберга программе "Первые лица": смотрите видео

Это своеобразный геополитический шантаж – требование определить фактическое влияние России на постсоветских территориях. Поэтому сейчас больше шансов на то, что это не подготовка к реальным военным действиям, а попытка потребовать у Запада новые переговоры о новом разделении мира.

Путин так инициирует эти переговоры. Следует учитывать, что ситуация на Донбассе остается очень сложной. По моему мнению, если говорить об угрозе усиления военной ситуации, то это угроза на Донбассе.

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Там могут происходить события, которые имеют риск опасных провокаций. Они могут привести к эскалации военных действий на территории Украины. Подадут это как "народную освободительную борьбу части населения оккупированной Донецкой и Луганской областей".

Это очень опасно, потому что может спровоцировать значительные военные действия. Россия будет говорить, что она к ним не причастна. Но де-факто будет ясно, что все вопросы – к России.

Они будут локализованы на Донбассе в пределах оккупированных территорий, которые фактически уже под контролем России? Или вы имеете в виду, что Россия выйдет за пределы этих территорий?

Никто не знает. Насколько масштабной может быть эта провокация и какие территории она может трогать, мы сейчас не можем сказать. Провокации устроены так, что они многовариантны.

Я считаю, что ситуация на Донбассе является самой опасной в военном аспекте, потому что это тлеющий военный конфликт. Может ли он перерасти в большой пожар, зависит от разных обстоятельств.

Когда в дело идут провокации, то, в конце концов, они непредсказуемы. Их невозможно рассчитать, их можно только предположить.

О популярности Путина

То есть вы думаете, что в голове Путина нет конкретного плана и окончательной цели вязаться в бой?

То, что в голове у Путина, знает только Путин. Совершенно очевидно, что он никогда не был склонен совершать действия, которые могли бы привести к резкому падению его рейтинга. Он очень озабочен своим общественным влиянием, авторитетом внутри России.

Он будет делать только то, что укрепит его влияние, авторитет и популярность. Путин – это классический политик-популист. Он делает в экономике, политике, общественной сфере только то, что способствует повышению его популярности.

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В частности, он угадывает постсоветские и просоветские настроения. Достаточно вспомнить, как вернули советский, фактически сталинский гимн. Это было знаковым событием после прихода Путина к власти.

В поисках максимальной популярности он будет тщательно думать о любых событиях. Очевидно, что сама так называемая крымская таблетка, на которой в течение нескольких лет консолидировалось российское сообщество вокруг Путина, перестала действовать. Этот наркотик не работает.

Поэтому, чтобы поддерживать популярность в этом направлении, нужно совершать еще более серьезные действия, то есть переходить к более сильным "наркотикам". У них довольно опасное свойство – могут привести к нежелательным последствиям.

Я уверен, что Путин боится военных потерь. Когда они становятся массовыми, это мешает популярности любого президента. Никаким действительно влиятельным президентам не нужна война. Она в конце все равно приводит к падению популярности.

Шлосберг: "Путин – это классический политик-популист" / Фото Getty Images

Ответ на этот вопрос может быть очень жестоким для того, кто организовал войну. Поэтому, на мой взгляд, ситуацию опасно воспринимать упрощенно. Это может привести к такому черно-белому контрастному восприятию мира и таким образом повлиять на адекватность оценок.

Но очевидно, что эти маневры не случайны, это часть такого специфического диалога Путина с внешним миром. Украина стала полем битвы в общении между Россией, США и НАТО.

О требованиях Путина к НАТО

Цель последних заявлений Путина, в рамках которых он потребовал гарантий безопасности от Запада, не обезопасить Россию? Некоторые люди восприняли это как попытку создать прецедент, повод для того, чтобы начать войну. Мне кажется, это тоже один из способов надавить на Запад, чтобы вернуть себе субъектность и фактически усадить Байдена за стол переговоров. Это нужно рассматривать так?

Я думаю, что Путин не терял субъектность в мировой политике. Это очевидно. Глава великого государства в вопросе объема ядерного оружия не может потерять субъектность ни при каких обстоятельствах.

Имею в виду, он потребует, чтобы с ним говорили на уровне?

С ним постоянно разговаривают. Как только с ним перестают говорить часто, он напоминает о том, что "у нас есть ядерное оружие, и мы великое государство". Тогда с ним снова начинают разговаривать. Это срабатывало с Меркель, срабатывает с Макроном, на виду у всего мира – с Байденом, когда состоялись прямые переговоры дистанционно.

Россия передала представителям США конкретные предложения , которые были бы гарантией безопасности для Кремля. Речь идет о не расширении НАТО на Восток, в частности, в Украину.

Я уверен, что в попытках изменить геополитическую карту мира Путин делает все для того, чтобы к нему пришли за стол.

Сейчас его международная политика интересует гораздо больше, чем внутренняя российская. Для внутренней есть Мишустин, Медведев, губернаторы и люди, которые якобы обязаны обеспечить ему спокойную ситуацию в стране.

Все настроено для того чтобы держать общество под контролем. За пределами страны Путин хочет перехватить инициативу и выступить законодателем нового международного диалога по разделу мира. Он именно так воспринимает политическую карту мира – как разделение сфер влияния.

Очевидно, что НАТО не планирует военное нападение на Россию. Это было бы нонсенсом, это разрушило бы гражданский мир в странах НАТО.

Суть гарантий безопасности более сложная, чем гарантий отсутствия риска нападения на Россию. Речь идет об отсутствии угрозы нападения на территории, которые Россия хочет обозначить как подконтрольные.

Я думаю, что если переговоры начнут, то они будут откровенны и рано или поздно на стол положат карту, проведут так называемую красную линию, которая не будет совпадать с границами России. Она будет стремительно приближаться к границам бывшего Советского Союза. В этом будет суть переговоров.

Путин думает категориями XX столетия. Для него понятна история Первой мировой войны, Второй мировой, из каждой – он делает выводы.

Знаменитая статья Путина, опубликованная 12 июля 2021 года на самом старте избирательной кампании, об "историческом единстве российского и украинского народа", на самом деле о геополитическом разделении мира.

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Об отключении России от SWIFT

Со стороны Запада уже прозвучала очередная угроза отключения от SWIFT. Такой ли должна быть реакция Запада, чтобы усмирить Путина?

Я предполагаю, что угроза отключения SWIFT и, сегодня (22 декабря – 24 канал) я читал, что со стороны США есть угроза вероятного прекращения поставок смартфонов на территорию России. Технологические и экономические угрозы – острые, затрагивающие интересы транснациональных компаний, национальных корпораций, они касаются бизнеса, налогов.

Они совсем без следа не пройдут, потому что Россия – большой рынок для определенных видов товаров. Представляю, что эти угрозы заявляют как политические.

Шлосберг: "Для внутренней российской политики есть Мишустин и Медведев" / Фото с сайта Кремля

Представить себе, чтобы у США и ЕС был реальный план действий на случай выпиливания России из международной банковской системы SWIFT и прекращения поставок технического оборудования – сомневаюсь, что есть такие расчеты.

Даже если есть такие предложения, то экономических расчетов на этот случай нет. Это угроза, которая, на мой взгляд, не имеет никаких действий. Потому что для Путина эти категории несущественны: "Отключите нас от системы SWIFT, мы найдем от чего вас отрубить".

На фоне этих угроз в России появляются абсолютно варварские очередные поправки к закону, который у нас называют "законом царя Ирода" – это принятый в декабре 2012 года страшный закон о запрете иностранного усыновления российских детей сирот, детей с инвалидностью, гражданами тех государств, которые поддержали принятый в США, а затем во многих странах Европы "акт Магнитского".

Что известно о законе Магнитского Закон Магнитского, а также "акт Магнитского", "черный список" – закон США и ряда других стран, содержащий перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности, связанным с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям должностным лицам запрещен въезд в США. В то же время в их отношении ввели санкции экономического характера. Данные: Википедия

В этот закон внесли радикальные дополнения, которые дают право России изымать в свою пользу любые имущественные активы иностранцев, любых иностранцев, если их действия признают такими, что нарушают права каких-либо граждан России.

Представьте иностранца, который занимается бизнесом в России, который объявляет позицию по поддержке "акта Магнитского" или заявляет о необходимости расследования уголовных преступлений, которые совершили спецслужбы России, в частности в Лондоне. Например, отравление Скрипалей и т.д.

Принимают решение лишить этого человека всей собственности в России. Это ответ Путина на предложение "отрубить" SWIFT. Якобы вы хотите "отрубить" нас от SWIFT, а мы у вас все заберем.

У вас что-нибудь было в России? Забудьте об этом. Не думаю, что в таком диалоге любая из сторон может добиться своей цели. Я не вижу перспективы в нем. Уровень угрозы высокий, уровень амбиций высокий, абсолютная уверенность Путина в своих силах высока как никогда.

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Путин всех приглашает к себе и нуждается в разговоре. Я не вижу единства позиции Запада. Я вижу большой раскол стран Западной и Восточной Европы.

Восточная Европа, которая постсоветская, постбольшевистская, она более радикальная. Она не хочет возвращения во мрак Советского Союза. А Западная Европа достаточно циничная, прагматичная. Многие события современной истории напоминают события 1920 – 1930 годов в Европе.

Поэтому я настроен скептически касательно ситуации, когда обсуждают радикальные экономические меры. Нужно, прежде всего, задать вопрос странам Запада, готовы ли они. Если да – то скажите своему обществу, что мы отрубим Россию от системы SWIFT и имеющийся там бизнес "накроется" вместе с ним.

Сломается все. Если общество западных стран готово заплатить такую ​​цену за попытку повлиять на Путина и Россию, то общество должно знать об этом. Для них это не должно быть неожиданностью.

Несколько лет назад в России была введена платежная система "Мир". В государственном институте не имеют права перечислять зарплату ни одному своему работнику на международную банковскую карту. У нас люди, работающие в любой государственной организации (библиотеке, детском саду, государственных бизнес-организациях), имеют право получать зарплату только на карту "Мир".

Все банки, действующие на территории России, обязаны принимать и обслуживать эти карты. Не следует думать, что если VISA, Mastercard уйдут из России, здесь не будет платежных инструментов.

О SWIFT уже говорят 6 – 7 лет, а банковские карты "Мир" появились быстро. Руководство России готовится к возможной изоляции. В это вкладывают значительные деньги, создают достаточно функциональные инструменты.

Следует понимать, что попытку наказать российское общество вместе с Путиным не воспримут как удар, требующий активизации гражданского общества. На мой взгляд, необходим диалог, круглый стол без предварительных условий (ни Путина, ни Байдена, ни Европейского Союза и НАТО).

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Путин пытается вернуться в XX век относительно стратегического передела мира. Но туда невозможно вернуться. Ведь сейчас XXI век. Путину очень тяжело это объяснить.

В XX веке он прекрасно себя чувствует – совершенно свободно. Он показывает, что его стиль – циничный, абсолютно прагматичный и эгоистичный. Он – эффективный. Вспомним 2014 год и Крым.

Что сделало международное сообщество? Выразило обеспокоенность. Приблизительно тысячу лет в дальнейшем можно выражать обеспокоенность. Поэтому, пока Путин побеждает, это нужно объективно признавать.

О российских боевиках на Донбассе и сбитом Boeing 777 – читайте во второй части интервью с Львом Шлосбергом вскоре на 24 канале.