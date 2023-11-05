Кроме Авдеевки: Свитан предположил, где еще на фронте может появиться новая "горячая точка"
Последние недели россияне пытаются окружить Авдеевку, однако их попытки не принесли результата. В то же время враг прилагает усилия, чтобы пробиться на других направлениях. Недавно неудачно наступал на Угледар, где украинские силы разбили его.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, где, учитывая концентрацию сил противника, может вспыхнуть новая "горячая точка".
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Пытаются прорвать линию обороны
Враг сейчас имеет большую проблему из-за работы украинских дальних средств поражения. Все больше и больше приближается к Донецку – плацдармам Марьинки и Авдеевки – наше высокоточное оружие дальностью уже до 50 километров, в частности САУ Archer.Обратите внимание! ВСУ получили от Швеции 8 САУ Archer, уже работающих на фронте. Одно из важных преимуществ этого оружия – полная автоматизация всех процессов, позволяющая военным обслуживающим Archer, контактировать с боеприпасами только во время зарядки. Кроме того, эта САУ может разворачиваться за 20 – 30 секунд и затем уже готова открывать огонь. А подача снарядов осуществляется благодаря зарядке автомата.
Поэтому следующее направление, на котором россияне, возможно, начнут активизироваться – это Марьинка Донецкой области,
– подчеркнул военный эксперт.
Российские войска расквартированы в районе Донецка, Ясиноватой и Макеевки очень страдают и понимают, что покоя им украинские силы не дадут. Зимовать им придется в полях, а потому пытаются отодвинуть линию фронта.
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Атаки россиян на Угледар связаны с атаками на Марьинку. Им нужно из-под Угледара с юга на север двигаться на Курахово, чтобы зайти с тыла в Марьинскую группировку. А затем попытаться вытеснить ее на вторую линию обороны – до уровня Курахово в районе малых рек. Они являются нашим рубежом обороны на том участке фронта.
"Вторая линия – это Угледар, Курахово, с юга на север – Карловка, Очеретино. И дальше на север – Константиновка, Дружковка. Краматорск и Славянск. Россияне пытаются выбить нас из первой линии обороны, но у них ничего не выходит", – отметил Роман Свитан.
Ситуация на фронте: что известно
- В течение последних суток вблизи Авдеевки происходили жесткие бои. Враг, применяя авиацию, продолжает пытаться окружить город. Украинские защитники отразили здесь более 20 атак врага.
- В то же время на Марьинском направлении противник также предпринимает попытки штурмовать Марьинку и Новомихайловку. Наши воины на этом направлении остановили более двух десятков вражеских атак.
- А поблизости Бахмута россияне проводили штурмовые действия в районе Богдановки. Также оккупанты пытаются вернуть позиции вблизи Хромового, Клещеевки, Андреевки. Однако результата они не принесли. Силы обороны проводят штурмовые операции к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых позициях.