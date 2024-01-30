Роскошествуют ими, – Гуменюк сказала, насколько эффективно удается уничтожать вражеские дроны
В последнее время появлялись сообщения о том, что российские подразделения, занимающиеся аэроразведкой и производящие FPV-дроны, понесли серьезные потери. Сейчас россияне сконцентрировались на том, чтобы прервать украинскую логистику на левом берегу Днепра.
В эфире 24 Канала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказал о ситуации в воздухе. К слову, ранее в РосСМИ появлялись жалобы оккупантов на то, что они проигрывают украинским военным в небе.
Важно Защитники запускают украинские дроны ночью из секретных баз Камышин
Как отметила Гуменюк у врага довольно неплохо с дроновым обеспечением, и противник активно использует беспилотники различных модификаций со сбросом боеприпасов.
К сожалению у оккупантов большие поставки и они роскошествуют ими,
– сказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По ее словам два дня подряд российские захватчики использовали более 70 дронов в сутки, а в позапрошлые сутки было 40 дронов.
"Это очень высокий показатель, но и наша работа по противодействию серьезно повысилась, потому что мы пытаемся использовать все современные методы борьбы, не раскрывая их сейчас для врага. Все, что имеет, пусть направляет, мы знаем, как с этим справиться", – добавила Гуменюк.
Уничтожение российских БПЛА
- Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что украинские бойцы продолжают сбивать вражеские дроны. Однако это не останавливает противника, а наоборот враг активизируется.
- Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил об уничтожение более 200 российских БПЛА в сутки. Против вражеских целей наши защитники применяли огонь, системы ПВО и средства РЭБ.
- Все чаще по вражеским целям отрабатывают средства радиоэлектронной борьбы. По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, это могут быть РЭБ от западных партнеров или украинские разработки.