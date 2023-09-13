Успех ВСУ в районе Клещиевки и Работино: карта боев за 13 сентября

По состоянию на 13 сентября Силы обороны во время наступления имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Также наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

Украинские защитники продолжают вести оборону на востоке и юге Украины. Наступательная операция продолжается на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Обратите внимание Силы обороны имели частичный успех возле Клещиевки и Работино, – Генштаб

Какая ситуация на разных направлениях

Карта боев за 13 сентября

Огромные потери оккупантов

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме этого, подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника.

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Василовки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.наши защитники стойко держат оборону недалеко от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же времяСилы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.