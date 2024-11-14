Россияне сконцентрировались на двух направлениях в Донецкой области, – Генштаб

Российская армия в течение суток осуществила 151 боевое столкновение. Самой горячей ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку за 13 ноября от Генерального штаба ВСУ.

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Какая ситуация на фронте в Украине

В Генштабе отметили, что за эти сутки противник нанес 70 авиационных ударов с применением 115 управляемых авиабомб (КАБов), 787 ударов дронами-камикадзе и почти 3 859 раз обстрелял позиции наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

По направлениям ситуация выглядит следующим образом: