Непростая ситуация: военный эксперт назвал самые тяжелые направления на фронте
Ситуация на Востоке Украины чрезвычайно тяжелая. Несмотря на то, что мы каждое утро видим огромные потери российских захватчиков, на этом участке фронта ВСУ приходится очень сложно.
В частности, ожесточенные бои в районе Угледара Донецкой области продолжаются еще с 25 января. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
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Какие направления сегодня на фронте самые тяжелые
Так, под Угледаром захватчики держат не менее 2 бригад морской пехоты страны-агрессора и несколько полков разного уровня обеспеченности. Они активно атакуют позиции наших защитников.
Непростая ситуация в районе Бахмута – продолжаются ожесточенные бои за контроль над дорогами, соединяющими город с "большой землей". Враг не имеет там продвижения вперед, наши подразделения держат надежную оборону, но ситуация там чрезвычайно сложная,
– сообщил Селезнев.
В то же время россияне активизировали боевые действия в районе Авдеевки. Оккупационное войско пытается перейти в наступление близ Марьинки и Красногоровки, но не имеет никакого успеха.
"Наибольшая концентрация вражеских сил сосредоточена сейчас на участке фронта от Сватово до Кременной", – сказал военный эксперт.
Селезнев назвал самые трудные направления на фронте: смотрите видео
На линии Сватово – Кременная враг сосредоточил элиту оккупационного войска – подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии, а также несколько подразделений разного уровня подготовки и обеспечения. Захватчики пытаются оттеснить ВСУ дальше от Кременной и двигаться в сторону Купянска Харьковской области.
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"Бои продолжаются, интенсивность боев и дальше будет расти. Армия Путина постепенно сосредотачивает здесь дополнительные ресурсы для того, чтобы продолжать давление на наши Силы обороны", – подчеркнул военный эксперт.
Он также добавил, что Генштаб ВСУ понимает ситуацию на поле боя и прилагает все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.
Потери врага по состоянию на 14 февраля
С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли в Украине уже 139 080 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 740 врагов, а также много военной техники:
- танков – 3 286 (+3)
- боевых бронированных машин – 6 500 (+8)
- артиллерийских систем – 2 299 (+9)
- РСЗО – 466 (+1)
- средств ПВО – 234 (+0)
- самолетов – 298 (+2)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+4)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5)
- специальной техники – 218 (+1)