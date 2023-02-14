Зокрема, запеклі бої в районі Вугледара Донецької області тривають ще з 25 січня. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Які напрямки сьогодні на фронті є найважчими

Так, під Вугледаром загарбники тримають щонайменше 2 бригади морської піхоти країни-агресорки та кілька полків різного рівня забезпеченості. Вони активно атакують позиції наших захисників.

Непроста ситуація в районі Бахмута – тривають запеклі бої за контроль над дорогами, що з'єднують місто з "великою землею". Ворог не має там посування вперед, наші підрозділи тримають надійну оборону, але ситуація там є надзвичайно складною,

– повідомив Селезньов.

Водночас росіяни активізували бойові дії в районі Авдіївки. Окупаційне військо намагається перейти в наступ поблизу Мар'їнки та Красногорівки, але не має жодного успіху.

"Найбільша концентрація ворожих сил зосереджена зараз на ділянці фронту від Сватового до Кремінної", – сказав військовий експерт.

Селезньов назвав найважчі напрямки на фронті: дивіться відео

На лінії Сватове – Кремінна ворог зосередив еліту окупаційного війська – підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії, а також кілька підрозділів різного рівня підготовки та забезпечення. Загарбники намагаються відтіснити ЗСУ далі від Кремінної та рухатися в бік Куп'янська Харківської області.

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"Бої тривають, інтенсивність боїв і надалі зростатиме. Армія Путіна поступово зосереджує тут додаткові ресурси для того, щоб продовжувати тиск на наші Сили оборони", – підкреслив військовий експерт.

Він також додав, що Генштаб ЗСУ розуміє ситуацію на полі бою та докладає усіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті.

Втрати ворога станом на 14 лютого

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні вже 139 080 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 740 ворогів, а також багато військової техніки: