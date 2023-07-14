Мощные взрывы в Одесской области, попадание дронов в Кривом Роге: хронология 506 дня войны

По состоянию на 14 июля в Украине длится 506-й день полномасштабного вторжения. Наши Вооруженные Силы мощно отбивают атаки захватчиков, а те – несут огромные потери.

Какая ситуация в дипломатии и что происходит на фронте в Украине 14 июля – читайте в материале 24 Канала.

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Над Одесщиной силами противовоздушной обороны разных подразделений Сил обороны уничтожено 8 "Shahed-136".В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание в Новоалександровской сельской громаде; территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года россияне атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), сообщили Воздушные силы. В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за минувшие сутки.14 июля около 02:00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".ВСУ уже ликвидировали 236 590 оккупантов. За прошедшие сутки – 550 солдат.



Актуальные потери россиян / фото Генштаб ВСУ

За 13 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Первомайском. Еще 4 человека за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Россияне ударили и по Синельниковщине. Враг попал из артиллерии по Великомихайловской громаде. Поврежден склад, частный дом и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.Ночью Днепроперовщину атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ПвК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов". Однако, к сожалению, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Есть попадания в Кривом Роге. В результате удара повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника. К тому же задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина – он будет лечиться дома.

Последствия вражеского обстрела / фото ОВА

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию врага.Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.В Харьковской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах.Воздушные силы предупредили о вылете Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России.В ОК "Юг" сообщили, что в сложных погодных условиях идет боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы. Также на боевом дежурстве в море есть 2 ракетоносителя, снаряженные "Калибрами" (до 12 ракет).В Кривом Роге слышали мощные взрывы. Местные власти призвали ничего не снимать и не выкладывать в интернет.Воздушные силы предостерегли угрозу применения врагом ударных БпЛА с южного направления. Тревоги охватили весь Юг и Восток.В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения и БпЛА в нескольких областях.