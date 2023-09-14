Ночная атака Украины, громкие взрывы на Днепропетровщине: хронология 568 дня войны

По состоянию на 14 сентября в Украине проходит 568-й день полномасштабного вторжения. Наши защитники мужественно защищают страну, а российские захватчики – несут колоссальные потери на фронте.

О главных событиях, произошедших в течение 568 дня войны, 14 сентября – рассказываем в материале 24 Канала.

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