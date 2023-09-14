Ночная атака Украины, громкие взрывы на Днепропетровщине: хронология 568 дня войны
По состоянию на 14 сентября в Украине проходит 568-й день полномасштабного вторжения. Наши защитники мужественно защищают страну, а российские захватчики – несут колоссальные потери на фронте.
О главных событиях, произошедших в течение 568 дня войны, 14 сентября – рассказываем в материале 24 Канала.
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Сегодня подразделениями территориальной обороны Сумщины Российские захватчики перекрыли движение на Крымском мосту. Взрывы в Крыму раздались в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали местные жители, в том районе, где произошел взрыв, размещена военная часть №85683. Пропагандисты пишут, что под Евпаторию прилетели дроны, и что по ним работала ПВО. Собственно, местные жители слышали взрывы. Вскоре появилось фото, на котором можно увидеть, что взрыв – попадание, а не сбитый дрон. В сети предполагают, что могли попасть в установку ПВО. Также поступила информация, что беспилотники продолжают лететь на Евпаторию. В Днепре и Кривом Роге были слышны взрывы во время ночной воздушной тревоги. Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод. Сбой произошел в 03:33. Свою работу он возобновил буквально через несколько минут. Информацию об этом подтвердила и организация NetBlocks, отслеживающая проблемы в работе сети по всему миру. По ее данным, сигнал Starlink отсутствовал в течение 50 минут. Следует отметить, что первые сообщения об атаке на Севастопольский морской завод появились в 3:09. В Воздушных силах сообщили, что ночью была угроза "Шахедов" в Запорожской области. Руководителя "Sputnik Молдова" и российского журналиста Виталия Денисова депортируют из страны. Ему запретили въезд в Молдову на 10 лет.
В Сумской области сбили "Шахед"
был уничтожен вражеский БпЛА "Шахед".
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту
Оккупанты говорят об утренней атаке дронов в Евпатории
В Днепропетровской области слышали взрывы
Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод
Угроза атаки дронов на Запорожье
Денисова депортируют из Молдовы
Сегодня подразделениями территориальной обороны Сумщины
Российские захватчики перекрыли движение на Крымском мосту. Взрывы в Крыму раздались в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей. Как рассказали местные жители, в том районе, где произошел взрыв, размещена военная часть №85683.
Пропагандисты пишут, что под Евпаторию прилетели дроны, и что по ним работала ПВО. Собственно, местные жители слышали взрывы. Вскоре появилось фото, на котором можно увидеть, что взрыв – попадание, а не сбитый дрон. В сети предполагают, что могли попасть в установку ПВО. Также поступила информация, что беспилотники продолжают лететь на Евпаторию.
В Днепре и Кривом Роге были слышны взрывы во время ночной воздушной тревоги.
Starlink перестал работать после атаки на Севастопольский морской завод. Сбой произошел в 03:33. Свою работу он возобновил буквально через несколько минут. Информацию об этом подтвердила и организация NetBlocks, отслеживающая проблемы в работе сети по всему миру. По ее данным, сигнал Starlink отсутствовал в течение 50 минут. Следует отметить, что первые сообщения об атаке на Севастопольский морской завод появились в 3:09.
В Воздушных силах сообщили, что ночью была угроза "Шахедов" в Запорожской области.
Руководителя "Sputnik Молдова" и российского журналиста Виталия Денисова депортируют из страны. Ему запретили въезд в Молдову на 10 лет.