Высокая угроза новых авиаударов и шантаж медиков паспортами России: главное со сводки Генштаба

Российские захватчики продолжают наносить удары по Украине. Однако на фронте оккупанты несут бешеные потери, поскольку ВСУ мощно уничтожает врага.

За прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов. Также противник совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Отметим, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высокая.

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Какая ситуация на фронте

По состоянию на 15 июня враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.

Шантаж медиков российскими паспортами

оперативная обстановка без значительных изменений.враг нанес авиаудары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Веселое, Старица и Бударки, Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье, Сумской области; Карповичи и Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.враг нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Берестовое, Лиман Первый, Масютовка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиаудару возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невскок и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка в Донецкой области.за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Спорное, Раздолевка, Левадное, Краматорск, Константиновка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое и Южное Донецкой области.противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Возле Новобахмутовки зафиксированы авиаудары. Враг осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново и Невельское Донецкой области.наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.враг нанес авиационный удар неподалеку от Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времьевка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар и Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе и Пятихатки Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Белозерка, Огромное, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Российский враг продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к обретению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения вражеского паспорта, денежное обеспечение будет снижено на 60 процентов.

Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, террористы заявили о закрытии лечебного учреждения.

Безумные потери оккупантов

Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: