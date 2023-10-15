Взрывы в Запорожье, огромные потери оккупантов на фронте: хронология 599 дня войны
В Украине длится 599-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники наносят колоссальные потери оккупантам и продолжают мощно вести контрнаступление.
О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах, военной помощи от партнеров и других новостях – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты наступают на Авдеевку Донецкой области и несут потери как в личном составе, так и военной технике, сообщили в ISW. Так, геолокационные кадры показали, что: Однако в ISW добавляют, что некоторые российские источники 13 и 14 октября убеждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек. Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага. В Запорожье раздалась серия взрывов. Сейчас все выясняют. На Купянском направлении наши воины уничтожили раритетную пушку россиян 1940-х годов. В последний раз такие пушки использовали советские войска в период Афганской войны, рассказали в МВД.
Россияне столкнулись с рядом проблем под Авдеевкой
Актуальные потери врага
На Таврийском направлении уничтожают врага
Взрывы в Запорожье
ВСУ уничтожили раритетную пушку россиян
Оккупанты наступают на Авдеевку Донецкой области и несут потери как в личном составе, так и военной технике, сообщили в ISW. Так, геолокационные кадры показали, что:
Однако в ISW добавляют, что некоторые российские источники 13 и 14 октября убеждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек.
Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
В Запорожье раздалась серия взрывов. Сейчас все выясняют.
На Купянском направлении наши воины уничтожили раритетную пушку россиян 1940-х годов.
В последний раз такие пушки использовали советские войска в период Афганской войны, рассказали в МВД.