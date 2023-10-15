Взрывы в Запорожье, огромные потери оккупантов на фронте: хронология 599 дня войны

В Украине длится 599-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники наносят колоссальные потери оккупантам и продолжают мощно вести контрнаступление.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах, военной помощи от партнеров и других новостях – читайте в материале 24 Канала.

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