Взрывы в Запорожье, огромные потери оккупантов на фронте: хронология 599 дня войны

15 октября 2023, 06:28
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В Украине длится 599-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники наносят колоссальные потери оккупантам и продолжают мощно вести контрнаступление.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах, военной помощи от партнеров и других новостях – читайте в материале 24 Канала.

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07:25, 15 октября

Россияне столкнулись с рядом проблем под Авдеевкой

Оккупанты наступают на Авдеевку Донецкой области и несут потери как в личном составе, так и военной технике, сообщили в ISW. Так, геолокационные кадры показали, что:

  • по состоянию на 13 октября есть незначительное продвижение российских захватчиков к северу от Авдеевки;
  • 14 октября враги продвинулись к югу от Авдеевки, а украинские силы продвинулись к северу от Марьинки.

Однако в ISW добавляют, что некоторые российские источники 13 и 14 октября убеждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.

07:02, 15 октября

Актуальные потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

06:10, 15 октября

На Таврийском направлении уничтожают врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1 876 огневых задач. Так, общие потери врага составили 797 человек.

Известно, что уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

06:09, 15 октября

Взрывы в Запорожье

В Запорожье раздалась серия взрывов. Сейчас все выясняют.

06:07, 15 октября

ВСУ уничтожили раритетную пушку россиян

На Купянском направлении наши воины уничтожили раритетную пушку россиян 1940-х годов.

В последний раз такие пушки использовали советские войска в период Афганской войны, рассказали в МВД.

 

Автор: Софія Ропан