Ракетный удар по Запорожью с жертвами и разрушениями: хронология 602 дня войны

18 октября 2023, 06:29
Читати новину українською

По состоянию на 18 октября в Украине длится 602-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники мощно ведут контрнаступление на разных направлениях, а оккупанты – несут потери на фронте.

О самом главном за 18 октября – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Украина впервые использовала ATACMS, все Abrams уже у нас: хронология 601 дня войны

 

09:50, 18 октября

В Запорожье новые взрывы

В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва.

09:46, 18 октября

Взрыв в Днепре

В Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

09:30, 18 октября

Россия ударила по Херсонщине из авиации

Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

09:26, 18 октября

Как прошла ночь на Херсонщине

В ОВА сообщили, что ночью оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе. По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб. Для этого использовал три самолета СУ-34.

Также тяжело ранена женщина в Благовещенском. Кроме того, есть разрушение жилья и образовательных учреждений.

09:06, 18 октября

В результате авиаудара по Херсонщине погиб мужчина

Около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака совершена управляемыми авиабомбами. Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, находившийся во дворе.

Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

09:01, 18 октября

Россия атакует Херсонщину авиабомбами

Власти Херсонщины сообщили о пусках управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.

08:52, 18 октября

Зеленский отреагировал на ракетный удар по Запорожью

Владимир Зеленский о ракетном ударе россиян по Запорожью:

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.

Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть ".

08:20, 18 октября

В Запорожье достали человека из-под завалов

В полиции показали кадры спасения человека из-под завалов многоэтажки в Запорожье.

 

08:19, 18 октября

Вражеские обстрелы Херсонской области

Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 18 раз, российский враг использовал для этого 81 снаряд. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Садовом, Приднепровском, Молодежном и Зимовнике.

Ночью противник совершил обстрел Херсона, Приднепровского и Садового. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 5 человек получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

08:16, 18 октября

Ситуация в Харьковской области

За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В частности, из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, около 17:00 недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте.

08:00, 18 октября

Россия заявила о новой атаке дронов

Российские военные заявляют, что этой ночью якобы их ПВО "сбила 28 дронов".

Взрывы были слышны в Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму.

07:52, 18 октября

Актуальные потери России

ВСУ уничтожили еще 620 российских оккупантов. Вместе с ними был поражен 1 самолет, 6 вертолетов и 2 танка.

07:47, 18 октября

Ситуация в Херсонской области

За минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

07:45, 18 октября

Враг снова обстрелял Никопольщину

Ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую общины. Выпустил около двух десятков снарядов.

Спасатели еще обследуют населенные пункты, которые атаковал агрессор. Уточняют последствия ударов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

07:16, 18 октября

Обстрел Николаевщины

Ночью в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

07:08, 18 октября

Колоссальные потери оккупантов на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

06:52, 18 октября

Взрывы в районе оккупированного Севастополя

Звуки взрывов раздались в районе оккупированного Севастополя в Крыму.

06:31, 18 октября

Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard

Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard, которые были повреждены, сообщило Минобороны Литвы.

06:17, 18 октября

В Запорожье молодых супруг ищут под завалами

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Сейчас их ищут под завалами.

06:16, 18 октября

Новая информация об обстреле Запорожья

Число погибших возросло до 2, раненых – до 3, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.

Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

06:15, 18 октября

Россияне обстреляли Запорожье с С-300

"Суспильне Запорожье" сообщило, что, предварительно, россияне обстреляли город с С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по остальным пока информации нет.

06:13, 18 октября

Детали удара по Запорожью

В ОВА подтвердили, что в результате ракетного удара один человек погиб, трое раненых, еще трое без вести пропали. Предварительно, пострадали 2 подъезда, 8 квартир.

06:12, 18 октября

Ракетный удар по Запорожью

Враг нанес 6 ракетных ударов по территории города Запорожья. Тип ракет устанавливают, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения.

Повреждены 8 квартир. Жителей дома эвакуировали.

06:06, 18 октября

Взрывы в Запорожье

Ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы.

 

 

 

Автор: Софія Ропан