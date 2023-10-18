Ракетный удар по Запорожью с жертвами и разрушениями: хронология 602 дня войны
По состоянию на 18 октября в Украине длится 602-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники мощно ведут контрнаступление на разных направлениях, а оккупанты – несут потери на фронте.
О самом главном за 18 октября – читайте в материале 24 Канала.
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В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва. В Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Предупреждали об угрозе баллистики из Крыма. Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях устанавливается. В ОВА сообщили, что ночью оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе. По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб. Для этого использовал три самолета СУ-34. Также тяжело ранена женщина в Благовещенском. Кроме того, есть разрушение жилья и образовательных учреждений. Около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака совершена управляемыми авиабомбами. Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, находившийся во дворе. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Власти Херсонщины сообщили о пусках управляемых авиабомб в направлении Бериславского района. Владимир Зеленский о ракетном ударе россиян по Запорожью: "Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть ". В полиции показали кадры спасения человека из-под завалов многоэтажки в Запорожье. Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 18 раз, российский враг использовал для этого 81 снаряд. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Садовом, Приднепровском, Молодежном и Зимовнике. Ночью противник совершил обстрел Херсона, Приднепровского и Садового. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 5 человек получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь. За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В частности, из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, около 17:00 недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте. Российские военные заявляют, что этой ночью якобы их ПВО "сбила 28 дронов". Взрывы были слышны в Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. За минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. Ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую общины. Выпустил около двух десятков снарядов. Спасатели еще обследуют населенные пункты, которые атаковал агрессор. Уточняют последствия ударов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Ночью в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника. Звуки взрывов раздались в районе оккупированного Севастополя в Крыму. Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard, которые были повреждены, сообщило Минобороны Литвы. "Суспильне Запорожье" сообщило, что, предварительно, россияне обстреляли город с С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по остальным пока информации нет. Ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы.
В Запорожье новые взрывы
Взрыв в Днепре
Россия ударила по Херсонщине из авиации
Как прошла ночь на Херсонщине
В результате авиаудара по Херсонщине погиб мужчина
Россия атакует Херсонщину авиабомбами
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Запорожью
В Запорожье достали человека из-под завалов
Вражеские обстрелы Херсонской области
Ситуация в Харьковской области
Россия заявила о новой атаке дронов
Актуальные потери России
Ситуация в Херсонской области
Враг снова обстрелял Никопольщину
Обстрел Николаевщины
Колоссальные потери оккупантов на фронте
Взрывы в районе оккупированного Севастополя
Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard
В Запорожье молодых супруг ищут под завалами
Новая информация об обстреле Запорожья
Россияне обстреляли Запорожье с С-300
Детали удара по Запорожью
Ракетный удар по Запорожью
Взрывы в Запорожье
В некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва.
В Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.
Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине. Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
В ОВА сообщили, что ночью оккупанты убили 63-летнего мужчину в Новобериславе. По селу враг выпустил 6 управляемых авиабомб. Для этого использовал три самолета СУ-34.
Также тяжело ранена женщина в Благовещенском. Кроме того, есть разрушение жилья и образовательных учреждений.
Около 01:15 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Предварительно, атака совершена управляемыми авиабомбами. Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, находившийся во дворе.
Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Власти Херсонщины сообщили о пусках управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.
Владимир Зеленский о ракетном ударе россиян по Запорожью:
"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.
Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть ".
В полиции показали кадры спасения человека из-под завалов многоэтажки в Запорожье.
Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 18 раз, российский враг использовал для этого 81 снаряд. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Инженерном, Садовом, Приднепровском, Молодежном и Зимовнике.
Ночью противник совершил обстрел Херсона, Приднепровского и Садового. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 5 человек получили ранения средней степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.
За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В частности, из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал Волчанск, Красное Первое, Синьковку, Петропавловку, Кисловку, Песчаное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Кроме того, около 17:00 недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте.
Российские военные заявляют, что этой ночью якобы их ПВО "сбила 28 дронов".
Взрывы были слышны в Курской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму.
За минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БМП, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие железнодорожного транспорта, территорию парка и набережной в Херсоне.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую общины. Выпустил около двух десятков снарядов.
Спасатели еще обследуют населенные пункты, которые атаковал агрессор. Уточняют последствия ударов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Ночью в 02:54 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Звуки взрывов раздались в районе оккупированного Севастополя в Крыму.
Литва планирует отремонтировать для ВСУ танки Leopard, которые были повреждены, сообщило Минобороны Литвы.
"Суспильне Запорожье" сообщило, что, предварительно, россияне обстреляли город с С-300. Одна ракета попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по остальным пока информации нет.
Ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы.