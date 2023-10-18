Ракетный удар по Запорожью с жертвами и разрушениями: хронология 602 дня войны

По состоянию на 18 октября в Украине длится 602-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Наши защитники мощно ведут контрнаступление на разных направлениях, а оккупанты – несут потери на фронте.

О самом главном за 18 октября – читайте в материале 24 Канала.

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