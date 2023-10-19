Мощные взрывы в Николаеве, ночная атака "Шахедов": хронология 603 дня войны
Вооруженные Силы Украины уже 603 дня сражаются с российскими оккупантами. Они мощно дают им отпор, а те – несут колоссальные потери на фронте.
О самом главном за 19 октября – читайте в материале 24 Канала.
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За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе. Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе. Бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении. Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей. В Николаеве слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей. Ночью сообщали, что россияне запустили "Шахеды" с севера и юга по Украине.
Враг ночью атаковал Украину 6 дронами-камикадзе
Украина взяла в плен командира подразделения "Черная мамба"
Взрывы в Николаеве
Россияне запустили "Шахеды"
За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе.
Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 19 октября атаковали Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 дрона-камикадзе.
Бойцы "Стальной границы" взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба". 38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.
Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.
В Николаеве слышны звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей.
Ночью сообщали, что россияне запустили "Шахеды" с севера и юга по Украине.