Мощные взрывы в Николаеве, ночная атака "Шахедов": хронология 603 дня войны

Вооруженные Силы Украины уже 603 дня сражаются с российскими оккупантами. Они мощно дают им отпор, а те – несут колоссальные потери на фронте.

О самом главном за 19 октября – читайте в материале 24 Канала.

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