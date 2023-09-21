Массированная ракетная атака Украины, попадание в разных городах: хронология 575 дня войны

По состоянию на 21 сентября в Украине длится уже 575-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники борются с оккупантами, а те – несут огромные потери на фронте.

Какие успехи ВСУ на фронте и происходящее в сфере дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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