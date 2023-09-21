Массированная ракетная атака Украины, попадание в разных городах: хронология 575 дня войны
По состоянию на 21 сентября в Украине длится уже 575-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники борются с оккупантами, а те – несут огромные потери на фронте.
Какие успехи ВСУ на фронте и происходящее в сфере дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала Украину десятками ракет с разных направлений, сообщил Юрий Игнат. Спикер командования Воздушных сил ВСУ призвал дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито. "Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию из стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95МС нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО ", – сказал Игнат. В результате российского удара часть Ровенского района осталась без электроэнергии, сообщили в ОВА. В Киевской области активно работала ПВО. По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших. По состоянию на 8:45 из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения. Зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения без пострадавших и повреждений. В нескольких общинах повреждены частные дома и автомобили. В Дарницком районе есть падение обломков на нежилое здание без возгорания, станцию технического обслуживания. Возник пожар на площади 400 квадратных метров, загорелись припаркованные автомобили. Имеются повреждения окон двухэтажного общежития. Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно, угрозы для жизни у пострадавших нет. В Шевченковском районе повреждена газовая труба без возгорания. В жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна. Есть повреждения окон в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует. Российская армия продолжает атаковать Херсон. Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов. Травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, на момент обстрела находившаяся в собственной квартире. Ровенщина потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Без человеческих жертв. Часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ровнооблэнерго. Бойцы ПВК "Восход" утром уничтожили 3 ракеты в Харьковской области: две Х-101/555 и один Искандер-К. Девять человек получили травмы в результате ракетного удара по гостинице в Черкассах. Речь также идет о прохожих, которые находились рядом на момент попадания. Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной помощи, попадание в дорогу. Есть двое пострадавших – ранены 58-летний и 65-летний мужчины. В здании гостиницы в Черкассах могло находиться до 23 человек, сообщил Табурец. Администратор здания сейчас тоже в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек. Среди пострадавших один мужчина в тяжелом состоянии – получил серьезные травмы позвоночника и головы. Другие пострадавшие, по мнению медиков, имеют легкие травмы. Мэр Александр Третяк рассказал, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места и истощает ПВО. На Киевщине в результате ракетной атаки России ранен мирный житель, повреждена больница и дома. Начато расследование. По данным следствия, утром 21 сентября Россия атаковала Киевскую ракетами. По предварительным данным, пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног. В нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, поднялся пожар. Ни один из поврежденных объектов не является военной целью. За минувшие сутки противник совершил 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ВКК, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения Херсонского района. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало. В Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте. В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок. В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека. Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают. В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание. Около 3:40 армия России накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются. 61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте. В Черкасской области слышны взрывы, сообщают местные паблики. Предварительно, работает ПВО. Ночью агрессор целил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировское общество и сам Никополь. Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализирован 75-летний мужчина. А еще – супруги. 34-летняя женщина и 29-летний мужчина. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим. Побиты 11 частных домов и 5 хозяйственных построек, одно – разрушено до основания. Повреждены 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач. Кличко: "Киев! Вероятный повторный удар. Ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях!" Ночью россияне обстреливали жилые кварталы Херсона. Предварительно, погибли два человека, пятеро ранены и еще семеро пострадали. Повреждены частные и многоквартирные дома, сгорели автомобили. В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет. В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение. По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет. В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. В ОВА сообщили, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы. В Киеве Силы ПВО, по предварительной информации, сегодня утром уничтожили более 20-ти вражеских целей, сообщили в КГВА. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. В Харькове есть информация о 2 пострадавших в результате утренних обстрелов. Они госпитализированы в больницу. В результате сбития российской ракеты в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре, сообщил городской голова. В результате работы ПВО было падение обломков в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры. Пока известно о 5 пострадавших. Под завалами остается как минимум один человек. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка. Кличко уточнил, что из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Пылают также 2 авто, выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет. Кличко уточнил, что пострадали уже 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте. В КГВА показали последствия падения обломков в Дарницком районе. Во Львовской ОВА сообщили о взрывах в Дрогобычском районе. Уточняют информацию о пострадавших и разрушениях. Взрывы слышали в Ровно и Винницкой области. Местные сообщают, что в части Ровно пропал свет. В результате работы ПВО произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Спасатели тушат там пожар. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет. В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы уже работают. Взрыв в Дарницком районе, все службы направляются на место. Также вызов в Голосеевский район, сообщил Кличко. В Хмельницком слышны взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что работают силы ПВО. Оккупанты наносят удары по Харькову. Мониторы указывают, что говорится о С-300. По всей Украине звучала масштабная воздушная тревога. В Черкасской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
Россия атаковала Украину десятками ракет
Часть Ровенского района осталась без света
В КОВА прокомментировали атаку
Новые подробности об атаке на Киев
Утром Россия в очередной раз обстреляла Херсон
В Ровенской области есть попадание в энергетическую инфраструктуру
Сколько уничтожили ракет в Харьковской области
Россия атаковала Кизомыс на Херсонщине
Число раненых в Черкассах возросло
Детали удара по Харькову
Враг обстреливает Херсонщину
Что известно о раненых в Черкассах
Ракетная атака на Ровно
Что известно об обстреле Киевщины
Какая ситуация в Херсонской области
Враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча
В МВД рассказали детали утренней атаки Украины
Детали об обстреле Херсона
В Черкасской области снова взрывы
Враг обстрелял Днепропетровщину
Вероятный повторный удар по Киеву
Оккупанты обстреляли ночью Херсон
Детали атаки Киева от Кличко
В Ровно есть попадание ракет
В Киеве уничтожили более 20 вражеских целей
В Харькове есть пострадавшие
Россия атаковала Черкассы
В Киеве есть пострадавшие
На Львовщине взрывы
Взрывы на Ровенщине и Винницкой области
Официально об атаке на Киев
В Киеве нет света и воды
В Киеве – очень громко
На Хмельнитчине слышны взрывы
Удары по Харькову
Работа ПВО в Черкасской области
Россия атаковала Украину десятками ракет с разных направлений, сообщил Юрий Игнат. Спикер командования Воздушных сил ВСУ призвал дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито.
"Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию из стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95МС нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО ", – сказал Игнат.
В результате российского удара часть Ровенского района осталась без электроэнергии, сообщили в ОВА.
В Киевской области активно работала ПВО. По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших.
По состоянию на 8:45 из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения.
Зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения без пострадавших и повреждений.
В нескольких общинах повреждены частные дома и автомобили.
В Дарницком районе есть падение обломков на нежилое здание без возгорания, станцию технического обслуживания. Возник пожар на площади 400 квадратных метров, загорелись припаркованные автомобили. Имеются повреждения окон двухэтажного общежития. Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно, угрозы для жизни у пострадавших нет.
В Шевченковском районе повреждена газовая труба без возгорания. В жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна.
Есть повреждения окон в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует.
Российская армия продолжает атаковать Херсон. Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов.
Травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, на момент обстрела находившаяся в собственной квартире.
Ровенщина потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Без человеческих жертв.
Часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ровнооблэнерго.
Бойцы ПВК "Восход" утром уничтожили 3 ракеты в Харьковской области: две Х-101/555 и один Искандер-К.
Девять человек получили травмы в результате ракетного удара по гостинице в Черкассах. Речь также идет о прохожих, которые находились рядом на момент попадания.
Сегодня около 6:00 утра россияне нанесли удар шестью ракетами, предварительно С-300, по Харькову. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной помощи, попадание в дорогу. Есть двое пострадавших – ранены 58-летний и 65-летний мужчины.
В здании гостиницы в Черкассах могло находиться до 23 человек, сообщил Табурец. Администратор здания сейчас тоже в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек.
Среди пострадавших один мужчина в тяжелом состоянии – получил серьезные травмы позвоночника и головы. Другие пострадавшие, по мнению медиков, имеют легкие травмы.
Мэр Александр Третяк рассказал, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места и истощает ПВО.
На Киевщине в результате ракетной атаки России ранен мирный житель, повреждена больница и дома. Начато расследование.
По данным следствия, утром 21 сентября Россия атаковала Киевскую ракетами. По предварительным данным, пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.
В нескольких районах области повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, поднялся пожар.
Ни один из поврежденных объектов не является военной целью.
За минувшие сутки противник совершил 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ВКК, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание учебного заведения Херсонского района.
Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м.
Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
В Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.
В Киеве в результате падения обломков есть повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: 7 человек, в том числе ребенок.
В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.
Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают.
В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.
Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.
Около 3:40 армия России накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали.
По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются.
61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.
В Черкасской области слышны взрывы, сообщают местные паблики. Предварительно, работает ПВО.
Ночью агрессор целил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировское общество и сам Никополь.
Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализирован 75-летний мужчина. А еще – супруги. 34-летняя женщина и 29-летний мужчина. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим.
Побиты 11 частных домов и 5 хозяйственных построек, одно – разрушено до основания. Повреждены 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.
Кличко: "Киев! Вероятный повторный удар. Ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях!"
Ночью россияне обстреливали жилые кварталы Херсона. Предварительно, погибли два человека, пятеро ранены и еще семеро пострадали. Повреждены частные и многоквартирные дома, сгорели автомобили.
В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.
По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет.
В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.
В ОВА сообщили, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. Работают соответствующие службы.
В Киеве Силы ПВО, по предварительной информации, сегодня утром уничтожили более 20-ти вражеских целей, сообщили в КГВА.
В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания.
В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В Харькове есть информация о 2 пострадавших в результате утренних обстрелов. Они госпитализированы в больницу.
В результате сбития российской ракеты в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре, сообщил городской голова.
В результате работы ПВО было падение обломков в центральной части города. Пострадал объект социальной инфраструктуры.
Пока известно о 5 пострадавших. Под завалами остается как минимум один человек.
В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка. Кличко уточнил, что из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.
В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Пылают также 2 авто, выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет.
Кличко уточнил, что пострадали уже 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте.
В КГВА показали последствия падения обломков в Дарницком районе.
Во Львовской ОВА сообщили о взрывах в Дрогобычском районе. Уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Взрывы слышали в Ровно и Винницкой области. Местные сообщают, что в части Ровно пропал свет.
В результате работы ПВО произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.
В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Спасатели тушат там пожар. Есть обращение к медикам.
В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.
В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы уже работают.
Взрыв в Дарницком районе, все службы направляются на место. Также вызов в Голосеевский район, сообщил Кличко.
В Хмельницком слышны взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что работают силы ПВО.
Оккупанты наносят удары по Харькову. Мониторы указывают, что говорится о С-300.
По всей Украине звучала масштабная воздушная тревога. В Черкасской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.