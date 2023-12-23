Неудачный прорыв врага в Харьковской области, расширение плацдарма в Херсонской области: карта боев 23 декабря

ВСУ продолжают защищать нашу землю и отбивать атаки противника. Украинские Силы Обороны наносят врагу потери, как в живой силе, так и в технике. Защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Суббота, 23 декабря 2023 года, это уже 668 сутки с начала полномасштабного вторжения. В этом материале 24 Канала узнайте, как выглядит карта боевых действий и что происходит на разных направлениях.

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Ситуация на фронте

Этот участок находится в зоне ответственности ОСГВ "Север". В этих направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские Силы обороны отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противнику не удалось прорвать оборону наших защитников.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Враг не вел наступательных (штурмовых) действий.Украинские защитники отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

. Этот участок находится в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Украинские воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Были отражены 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Потери оккупантов: последние новости

За прошедшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления врага.

Общее количество потерь России в личном составе составляет 352 390 человек. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 1040 оккупантов.

Украинские воины продолжают удерживать оккупанта в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В этих районах наши военные отразили 4 атаки.Защитники Украины отбили атаку противника западнее Старомайорского Донецкой области.. Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.ОСГВ "Одесса" сообщает, что наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, захватчик не отказался от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Оккупанты совершили 17 безуспешных штурмовых действий. Противник получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.