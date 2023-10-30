Бесполезные попытки врага окружить Авдеевку: карта боевых действий 30 октября

Украинские защитники дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. А те несут колоссальные потери и отступают от своих позиций.

За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Подробнее о ситуации на поле боя расскажет 24 Канал.

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Где продолжаются бои

Карта боевых действий 30 октября

Огромные потери оккупантов

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.

оперативная обстановка остается прежней.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага.враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены 20 атак врага.наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.