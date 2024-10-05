Отход с Угледара: какой следующий город на Донетчине может оказаться под угрозой

Ситуация на фронте остается сложной. После ухода ВСУ из Угледара ситуация может ухудшиться в другом городе Донецкой области.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что в дальнейшем оккупанты будут пытаться давить на Курахово Донецкой области.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Ступак, несмотря на сложную ситуацию, украинские военные продолжают сдерживать врага. Российские оккупанты несут действительно большие потери.

Подразделения захватчиков сейчас будут пытаться продвигаться дальше в Донецкой области. Кроме давления на Курахово, они попытаются улучшить свое положение под Селидово, что на Покровском направлении.

Военные говорят, что оккупанты продолжают давить в направлении Купянска и Лимана. На всех направлениях пылает. Что-то пылает меньше, что-то – больше. Но боевые действия идут очень активно. И на Курщине, и в Харьковской области, и в Луганской, и в Донецкой, и в Запорожской,

– сказал Ступак.

Российские оккупанты не могут постоянно наступать. Они также истощаются и будут вынуждены в какой-то момент замедлить темп боевых действий. Но когда это произойдет – сейчас прогнозировать сложно.

Обратите внимание! По состоянию на 4 октября Россия потеряла более 657 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8908 вражеских танков, 17627 боевых бронированных машин, 18965 артиллерийских систем, 1212 РСЗО, 965 средств ПВО и т.п.

Известно, что в начале октября подразделения Сил обороны Украины отошли из Угледара Донецкой ситуации, которое защищали более 2,5 лет. Ситуация там стала критической. Поэтому пришлось выводить войска, чтобы сохранить жизнь военных.

Украинские защитники отважно защищают наши территории от российских оккупантов. Недавно военные из "Азова" опубликовали видео, как они вместе с другими подразделениями уничтожили бронетехнику и пехоту оккупантов вблизи Нью-Йорка Донецкой области.