Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що надалі окупанти намагатимуться тиснути на Курахове Донецької області.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Ступак, попри складну ситуацію, українські військові продовжують стримувати ворога. Російські окупанти зазнають дійсно великих втрат.

Підрозділи загарбників зараз намагатимуться просуватися далі у Донецькій області. Окрім тиску на Курахове, вони спробують покращити своє становище під Селидовим, що на Покровському напрямку.

Військові кажуть, що окупанти продовжують тиснути в напрямку Куп'янська та Лимана. На усіх напрямках палає. Щось палає менше, щось – більше. Але бойові дії йдуть дуже активно. І на Курщині, і в Харківській області, і в Луганській, і в Донецькій, і в Запорізькій,

– сказав Ступак.

Російські окупанти не можуть постійно наступати. Вони також виснажуються та будуть змушені в якийсь момент сповільнити темп бойових дій. Але коли це станеться – зараз прогнозувати складно.

Зверніть увагу! Станом на 4 жовтня Росія втратила понад 657 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8908 ворожих танків, 17627 бойових броньованих машин, 18965 артилерійських систем, 1212 РСЗВ, 965 засобів ППО тощо.

Відомо, що на початку жовтня підрозділи Сил оборони України відійшли з Вугледару Донецької ситуації, яке боронили більш ніж 2,5 роки. Ситуація там стала критичною. Тому довелося виводити війська, аби зберегти життя військових.

Українські захисники відважно боронять наші території від російських окупантів. Нещодавно військові з "Азову" опублікували відео, як вони разом з іншими підрозділами знищили бронетехніку та піхоту окупантів поблизу Нью-Йорка Донецької області.