Позиции по несколько раз в день переходят из рук в руки, – военнослужащий о фронте

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия. У врага заканчивается батальон за батальоном – он не считается с потерями.

Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии Денис Нагорный, отметив, что для россиян это норма. Он добавил, что Силы обороны Украины перешли к активной обороне.

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"Позиции могут переходить в день по несколько раз из рук в руки. Ведь уничтожаются позиции непрерывным огнем противника, который сконцентрировал много артиллерии ныне на определенных участках фронта", – сказал Нагорный.

С этим украинская армия пытается бороться благодаря контрбатарейной борьбе. Враг, чтобы отвлечь силы ВСУ из Авдеевского направления, усилил штурмы на Бахмутском. Речь идет о направлениях Андреевки, Клещеевки, Хромового, Богдановки, Спорного и Белогоровки. При этом оккупанты активно применяют подразделения "Шторм-Z".

За эти потери враг не несет ответственности перед своим обществом. Российское общество начинает спрашивать: "А где делись их мужчины?". По факту начинают вылезать те колоссальные потери, которые несет Россия,

– отметил майор Нацгвардии.

Россияне гонят собственную пехоту на украинские пулеметы. Российские солдаты идут по минным полям, которые сами наставили. А сзади ставят заградительные отряды, чтобы их пехота не отступала. Враг загоняет своих военных в ловушку, чтобы иметь хоть какой-то тактический "успех".

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Фаза войны

Захватчики начали активно применять по 3 – 4 танка и по 2 – 3 БМП. Учитывая, что погода не позволяет использовать колесную технику, враг бросает гусеничную.

"Но на этот случай у нас тоже есть методы борьбы с ними – наши FPV-шники и, конечно, наша артиллерия", – добавил Денис Нагорный.

Если говорить о направлении 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж", то там, по словам майора Нацгвардии, не хватает дронов, "глаз" и вооружения образцов НАТО. В настоящее время война перешла в фазу, когда основную часть задач выполняет пехота и артиллерия.

Хотелось бы больше натовского вооружения. Мы работаем на качество, а не на количество как россияне. Если брать контрбатарейную борьбу, с помощью 3 – 5 боеприпасов удается решить вопрос с артсистемой, ведущей огонь по нашим силам,

– сказал Нагорный.

Тем временем оккупанты наоборот берут количеством и не берегут стволы. Враг просто засыпает большим количеством снарядов.

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