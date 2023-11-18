Враг активизировался на многих направлениях: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

Оккупанты активизировались на разных направлениях. Цели у них одинаковые – захватить побольше украинской территории.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, заметив, что активизацию врага наблюдают и на Лимано-Купянском, и на Бахмутском направлении.

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Какая ситуация на фронте

Как подчеркнул Фитьо, оккупанты хотят захватить Купянск, который является важным логистическим центром. За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Также враг запустил 12 дронов-камикадзе и нанес 350 обстрелов из артиллерии разных калибров.

Несмотря на это, украинские военные ликвидировали 111 оккупантов, а также уничтожили 12 единиц военной техники. Сейчас погодные условия ухудшаются, поэтому оккупанты смогут много использовать военную технику. Но на обстрелы из артиллерии это никак не отразится.

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В последние недели боевые действия активизировались и на Бахмутском направлении. Там за минувшие сутки удалось отразить 11 атак. Враг запустил 28 дронов-камикадзе и нанес 333 обстрела. Здесь удалось уничтожить 147 оккупантов и 32 единицы техники, среди которых – 1 танк и 2 БМП.

На этом направлении активизировались боевые действия. Враг пытается атаковать и переходить к агрессивным действиям, чтобы вернуть утраченные позиции. Украинские защитники в активной обороне, но при любой возможности пытаются улучшить тактическое положение,

– рассказал военный.

Стратегических успехов враг не имеет. Но недооценивать оккупантов нельзя. Они направляют значительные силы на атаки. Здесь часто используют подразделения российских зеков и мобилизованных.

Есть подразделения "шторм", "штормz" и т.д. Туда входят бывшие зеки, но есть подразделения, где воюют подготовленные мобилизованные. Если мобилизованный пережил хотя бы 2 – 3 атаки, то он переходит в категорию нормальных военных, несущих опасность,

– сказал Фитьо.

Ситуация на фронте: коротко

Украинские военные преуспевают на левом берегу Херсонщины. По данным Генштаба, морские пехотинцы вместе с другими подразделениями смогли закрепиться там на нескольких плацдармах.

Недавно украинские защитники уничтожили вражеский "Сонцепек". Произошло это на левобережье Херсонщины.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили более 317 тысяч вражеских военных. За прошедшие сутки, 17 ноября, эта цифра выросла еще на 620 единиц.