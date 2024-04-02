Не только западная техника и оружие: что нужно для успешных действий в обороне

Украина усиливает оборонительные линии на фронте и в прифронтовой зоне. Но не все здесь зависит только от нас. Многое зависит и от международных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что Украина усиленно работает над построением оборонительных сооружений. Но, конечно, самих оборонительных рвов и укреплений недостаточно. Нужны также люди.

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Оборона – комплексный вопрос

Как отметил Кузан, Украина выполняет свое "домашнее задание". Ведется оборонная работа. Все уже видели кадры с фронта, где возводят дополнительные укрепления, ставят "зубы дракона" и тому подобное.

Достаточно ли этого? Конечно, что нет. Но понятно, что оборонительных сооружений не будет достаточно в течение всей войны. Всегда нужно укреплять сооружения и строить прифронтовую инфраструктуру,

– отметил Кузан.

Кроме того, нужно насытить оборонительную линию людьми. Ведь не сами по себе укрепления останавливают врага. А вооруженные люди, которые отражают атаки оккупантов. Поэтому очень хорошо, что в Украине запустили рекрутинг, чтобы добирать людей в Силы обороны.

Украина постепенно выполняет домашнее задание. Строит укрепления, рекрутирует людей. Другое дело – чем их вооружить. Вот это вопрос к нашим западным партнерам. Оружие и техника – их сфера ответственности,

– отметил Кузан.

Ситуация на фронте: коротко