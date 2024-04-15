Не хочет прошлогоднего позора: какой военный замысел есть у Путина к 9 мая

Сейчас ситуация на фронте остается сложной. Путин не хочет повторить тот позор, в котором он пребывал во время предыдущего 9 мая.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что командование ВСУ тщательно следит за ситуацией. Уже были приняты решения, которые помогут стабилизировать все на Востоке. Все осознают, что ситуация на Бахмутском направлении сейчас сложная.

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Что происходит на фронте

Как отметил Тимочко, нынешние события на фронте следует рассматривать в контексте российской стратегической операции, целью которой является захват Донецкой области. Нынешняя цель оккупантов – захватить Часов Яр. Это поможет расширить плацдарм наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, Дружковку и так далее.

Но здесь надо рассматривать и политический аспект ситуации. Путин не хочет повторить тот позор, который произошел с ним во время прошлогоднего 9 мая. Тогда оно было совсем слабым из-за ситуации на фронте.

Путин не хочет прошлогоднего позора. Помните, как тогда проходило 9 мая. Насколько оно было бледным. Тогда обошлись общими фразами, посидели и разбежались. Несколько ранее были удары по "Москва-сити". Также беспилотник прилетал по куполу Кремля. Сейчас Путин хочет успехи на фронте, чтобы помпезно выступить на 9 мая и перед собственной "инаугурацией",

– отметил Тимочко.

Вполне может быть, что Путин имеет планы по усилению мобилизации. Для этого тоже нужно продемонстрировать определенные "успехи" на фронте. Но все на самом деле будет зависеть от того, насколько быстро организуются союзники и будут предоставлять регулярную военную помощь для Украины. Тогда нашествия оккупантов будет значительно легче отбивать.

Ситуация на фронте: коротко