Ситуация стабилизировалась: что происходит на самых горячих точках фронта Донецкой области

Российские оккупанты хотят захватить Часов Яр. Они используют различные отвлекающие маневры, чтобы украинские Силы обороны перебрасывали резервы на другие направления.

Ситуация возле Часового Яра остается напряженной, однако последние несколько дней стабилизировалась. Это 24 Каналу отметил военный эксперт из Израиля Давид Шарп.

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Стабилизация фронта

Давид Шарп предположил, что враг надеется, что эти отвлекающие маневры облегчат ему задачу под Часовым Яром, Очеретино или в направлении Курахово, которые являются приоритетными для захватчиков. Кроме того, оккупанты очень надеются, что вспомогательные наступления также принесут успехи.

Однако мы наблюдали, что в последние дни обстановка в районе Часового Яра и Очеретино, которые являются наиболее напряженными участками, стабилизировалась. Хотя и не перестала быть напряженной. Каких-то серьезных успехов у российской армии нет. Фронт там стабилизировался,

– подчеркнул он.

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