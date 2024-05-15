Ситуация стабилизировалась: что происходит на самых горячих точках фронта Донецкой области
Российские оккупанты хотят захватить Часов Яр. Они используют различные отвлекающие маневры, чтобы украинские Силы обороны перебрасывали резервы на другие направления.
Ситуация возле Часового Яра остается напряженной, однако последние несколько дней стабилизировалась. Это 24 Каналу отметил военный эксперт из Израиля Давид Шарп.
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Стабилизация фронта
Давид Шарп предположил, что враг надеется, что эти отвлекающие маневры облегчат ему задачу под Часовым Яром, Очеретино или в направлении Курахово, которые являются приоритетными для захватчиков. Кроме того, оккупанты очень надеются, что вспомогательные наступления также принесут успехи.
Однако мы наблюдали, что в последние дни обстановка в районе Часового Яра и Очеретино, которые являются наиболее напряженными участками, стабилизировалась. Хотя и не перестала быть напряженной. Каких-то серьезных успехов у российской армии нет. Фронт там стабилизировался,
– подчеркнул он.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. Россия использует свое преимущество в живой силе и технике и, при поддержке авиации, интенсивно атакует позиции наших защитников. Однако украинские воины изо всех сил сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений.
- Захватчики концентрируют свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях Донецкой области.
- Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 РЛС, 1 складу боеприпасов, 1 ЗРК и 6 районах сосредоточения личного состава врага.