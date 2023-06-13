Есть трудности: в Минобороны рассказали, где продолжаются ожесточенные бои и какие препятствия для ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться во время наступательной операции. Однако наши войска сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами.

Украинские защитники продвигаются по нескольким направлениям. В то же время враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции.

Обратите внимание "Враг сразу отступал полем": защитники показали, как освобождали Макаровку – мощное видео

Где продвигаются ВСУ

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, во время ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на:

Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 метров,

Торецком направлении – на 200 метров,

Бердянском направлении от 0,5 до 1 километра, площадь территории взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров.

У ВСУ есть трудности

По словам Маляр, российский враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции: активно применяет штурмовую и армейскую авиацию и ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе,

– рассказала заместитель министра обороны.

Где продолжаются бои

Сейчас продолжаются бои в районах:

Малая Токмачка,

Новоданиловка,

вблизи Макаровки на Ореховском направлении,

Марьинка,

Ягодное на Бахмутском направлении,

Веселое на Лиманском направлении.

В Белом доме отказались давать оценки контрнаступлению ВСУ

Украина, очевидно, уже приступила к контрнаступательным операциям. Это подтвердили, в частности, и в Белом доме. Однако больше деталей предоставлять отказались.

"Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных Сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кстати, российские военные, опасаясь контрнаступления ВСУ, готовятся абсолютно к разным сценариям, вплоть до отступления в Крым. Это четко указывают действия россиян. Так, захватчики сейчас активно строят инженерные сооружения, траншеи по всему периметру полуострова. В украинской разведке говорят, что минирование любых объектов критической, гражданской инфраструктуры – это признак подготовки к террористическим действиям, подготовки к последующим военным преступлениям. Это продолжение шантажа.