Россияне сами себе создали проблемы, – Свитан объяснил, какие действия проводят ВСУ на разных фронтах

ВСУ ведут наступательные действия. Можно говорить о четырех положительных направлениях с динамикой – Бахмут, Великая Новоселка, Орехов и Авдеевка.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что на Авдеевском направлении есть положительная динамика.

Смотрите также Спасибо за каждый возвращаемый украинский флаг, – обращение Зеленского

"Наши войска, бригады, которые обороняли Авдеевку, сейчас перешли через контратаки в наступательные действия и двигаются в сторону Донецка. Небольшими группами", – рассказал Свитан.

Россияне сами себе создают проблемы

В районе Великой Новоселки большое продвижение из-за того, что сам по себе Веремеевский выступ – это вплетение в оборону ВСУ. То есть, когда украинские защитники удерживали россиян на Запорожском направлении, удержали два больших гарнизона – Угледар и Гуляйполе.

А вот россияне дошли до Великой Новоселки, но сами себе создали проблему. Не подтянули фланги. Именно там сейчас происходит удар,

– сказал военный эксперт.

Это дает положительные моменты для украинской армии, которая проводит формировочные операции по подготовке дальнейших наступательных действий. При этом формировочные операции проходят в режиме "зондирования" линии обороны оккупантов.

Ситуация возле Орехова

ВСУ также продвигаются вблизи Орехова. Туда оккупанты успели перекинуть силы и средства – основные, стратегические резервы – более 20 тысяч солдат из Херсонского направления.

"То есть подрыв Каховской дамбы сделал возможным использование стратегических резервов с Херсонского направления на Запорожское. Сейчас здесь самая большая плотность войск в районе Орехово – Токмак", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Вблизи Токмака также большая плотность войск оккупантов. Поэтому операции ВСУ в районе Орехова сейчас проводятся достаточно жестко и большими усилиями. Погода и поверхность не позволяют двигаться тяжелой технике. В основном, там работает артиллерия и дальнобойные средства поражения. Кроме того, от Мелитополя до Токмака, а от Токмака к Васильевке уничтожают поставки россиян. Оккупанты несут большие потери.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Для россиян – "подобное смерти"

Бахмут – это район, где украинские войска уже несколько недель продолжают наступательные действия. Они занимают господствующие высоты вокруг города и уже в сторону Горловки на Курдюмовку.

Россияне проводят наступательные операции на Авдеевском направлении. А ВСУ контратаками выбивают их из некоторых линий обороны. Так увеличивается динамика продвижения наших войск в сторону Донецка, ДАПа, на Пески.

Оккупанты возле Авдеевки будут отчаянно сопротивляться, понимая, что наши войска могут применить Авдеевский плацдарм для удара по Донецку. Россияне этого очень боятся. Для них подобно смерти перерезания Донецкой группировки от Донецко – Ясиновато – Макеевской агломерации. Ведь так они потеряют город.

Если вблизи Марьинки будет нанесен значительный удар, то оккупанты потеряют господствующие высоты и в районе Донецка.

Это значит, можно будет контролировать весь Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки армейской артиллерией. Поэтому для россиян смерти подобны такого рода наши контратаки. Они на них очень сильно реагируют, поэтому постоянно есть давление,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

"Глухая оборона" оккупантов

Практически по всей линии фронта, если учитывать Донецкий и Запорожский фронты, оккупанты находятся в "глухой обороне". Речь также о части Луганского фронта. Хотя на том направлении наши войска, идущие из Купянска на Сватово, пытаются давить на оккупантов с левых флангов.

Есть определенная активность вражеских войск вблизи Кременной. Там они пытаются давить на Белогоровку, Сиверск, поскольку наша группировка, которая там находится, может также ударить.

"Ударить навстречу нашим войскам в Бахмуте – отсечь Соледарскую группировку, взяв в оперативное окружение или уничтожение. Они прекрасно это понимают, поэтому пытаются фланговыми ударами остановить наше продвижение и на Луганском направлении", – подытожил военный эксперт.

Наступление ВСУ: главное