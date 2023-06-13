Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що на Авдіївському напрямку є позитивна динаміка.

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"Наші війська, бригади, які обороняють Авдіївку, зараз перейшли через контратаки в наступальні дії й рухаються в бік Донецька. Невеликими групами", – розказав Світан.

Росіяни самі собі створюють проблеми

У районі Великої Новосілки велике просування через те, що сам по собі Вереміївський виступ – це вплетення в оборону ЗСУ. Тобто, коли українські захисники тримали росіян на Запорізькому напрямку, утримали два великих гарнізони – Вугледар та Гуляйполе.

А от росіяни дійшли до Великої Новосілки, але самі собі створили проблему. Не підтягнули фланги. Саме там зараз відбувається удар,

– сказав військовий експерт.

Це дає позитивні моменти для української армії, яка проводить формувальні операції для підготовки подальших наступальних дій. При цьому формувальні операції відбуваються в режимі "зондування" лінії оборони окупантів.

Ситуація біля Оріхова

ЗСУ також просуваються поблизу Оріхова. Туди окупанти встигли перекинути сили та засоби – основні, стратегічні резерви – понад 20 тисяч солдатів з Херсонського напрямку.

"Тобто підрив Каховської дамби зробив можливим використання стратегічних резервів з Херсонського напрямку на Запорізький. Зараз тут найбільша щільність військ в районі Оріхова – Токмака", – наголосив льотчик-інструктор.

Поблизу Токмака також велика щільність військ окупантів. Тому операції ЗСУ в районі Оріхова нині проводяться доволі жорстко та великими зусиллями. Погода та поверхня не дозволяє рухатися важкій техніці. В основному там працює артилерія та далекобійні засоби ураження. Окрім того, від Мелітополя до Токмака, а від Токмака до Василівки знищують постачання росіян. Окупанти зазнають великих втрат.

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Для росіян – "подібне смерті"

Бахмут – це район, де українські війська вже кілька тижнів продовжують наступальні дії. Вони займають панівні висоти довкола міста й уже в бік Горлівки на Курдюмівку.

Росіяни проводять наступальні операції на Авдіївському напрямку. А ЗСУ контратаками вибивають їх із деяких ліній оборони. Так збільшується динаміка просування наших військ у бік Донецька, ДАПу, на Піски.

Окупанти біля Авдіївки будуть відчайдушно чинити опір, розуміючи, що наші війська можуть застосувати Авдіївський плацдарм для удару по Донецьку. Росіяни цього дуже бояться. Для них подібне смерті перерізання Донецького угруповання від Донецько – Ясинувато – Макіївської агломерації. Адже так вони втратять місто.

Якщо поблизу Мар'їнки буде завдано значного удару, то окупанти втратять панівні висоти й в районі Донецька.

Це означає, можна буде контролювати весь Донецьк, Ясинувату і частину Макіївки армійською артилерією. Тому для росіян смерті подібні такого роду наші контратаки. Вони на них дуже сильно реагують, через то постійно є тиск,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

"Глуха оборона" окупантів

Практично по всій лінії фронту, якщо враховувати Донецький та Запорізький фронти, окупанти перебувають в "глухій обороні". Мовиться також про частину Луганського фронту. Хоча на тому напрямку наші війська, які йдуть з Куп'янська на Сватове, намагаються тиснути на окупантів з лівих флангів.

Є певна активність ворожих військ поблизу Кремінної. Там вони намагаються тиснути на Білогорівку, Сіверськ, оскільки наше угруповання, яке перебуває там, може також вдарити.

"Вдарити назустріч нашим військам в Бахмуті – відсікти Соледарське угруповання, взявши в оперативне оточення чи знищення. Вони прекрасно це розуміють, тому намагаються фланговими ударами зупинити наше просування і на Луганському напрямку", – підсумував військовий експерт.

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