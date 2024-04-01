Им не хватает сил на Харьков: Свитан сказал, в каких двух точках на самом деле будут давить россияне

Все больше обсуждают возможность наступления российских оккупантов на Харьков. Однако на самом деле это вражеское ИПСО для давления на украинцев. Захватчикам нечем наступать на Харьков, Сумы или Киев.

Россияне могут попытаться давить на другие два направления. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Эти сценарии с военной точки зрения абсолютно не поддаются никаким просчетам. У врага ничего не получится. Нечем россиянам наступать на Харьков, Сумы, Киев", – сказал он.

Враг будет атаковать две точки

Роман Свитан отметил, что россияне могут выполнять боевые задачи, например, наступательные тактического уровня в районе Донецка и Бахмута. Все из-за плохого положения захватчиков в этих районах.

В районе Бахмута. Потому что в районе Часового Яра стоит наша артиллерия. Это повышение несколько десятков метров, господствующая высота, с которой под полным контролем держится Бахмутская российская группировка. Им там не "комильфо" находиться, мягко говоря,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому оккупанты будут пытаться несмотря на этап накопления, в который они сейчас перешли, тактическими мерами вытеснить украинские войска из Часового Яра. Еще одно направление – это Донецк.

"Вторая точка – это Донецк. Не так Авдеевка, как Марьинка. То есть направление не от Авдеевки на Карловку, а от Марьинки на Курахово. Потому что для них важен именно этот населенный пункт как наша база, которая поддерживает и Угледар, и Марьинское направление", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому сейчас примерно половина всех российских атак на линии фронта, будут в направлении Георгиевки, Красногоровки и Победы.

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