Свадебный дрон и креативность ВСУ: какое сейчас соотношение сил и средств на фронте
На фронте российские оккупанты имеют преимущество почти во всем: авиации, оружии, количестве и так далее. Несмотря на это командование ВСУ все точно просчитывает, бойцы получают от Запада мощное оружие и имеют успехи.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, россияне используют примерно 40 тысяч дронов-камикадзе в месяц.
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"Из-за преданности, глубоких просчетов нашего командования, помощи западных партнеров мы используем гораздо мощное оружие, ПВО и так далее. Мы давим на врага и имеем разного рода успехи", – сказал военный.
Локальные победы ВСУ
Егор Фирсов отметил, что у врага преимущество в применении беспилотников, в частности "Ланцетов". Однако главное не количество, а то, как применять дроны. Иногда ВСУ используют свадебные беспилотники DJI Mavic значительно эффективнее, чем россияне более мощные виды дронов.
Например, сбросы, которые мы делаем с ВОГ (осколочный боеприпас – 24 Канал) из свадебного DJI Mavic – это тоже наше ноу-хау. У нас не было другого выхода, чем придумывать, как при меньшем количестве БК насыпать врагу и иметь преимущество. Сейчас у нас есть локальные, но все-таки победы,
– подчеркнул он.
Фирсов о ситуации на фронте: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Украинские воины продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, в районе города-крепости Бахмут.
- Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
- За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодезь Харьковской области. Кроме того, совершил 47 авиационных ударов и 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
- За сутки 40 боевых столкновений произошло на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, 3 – по ЗРК и 1 – по пункту управления врага. Наши защитники уничтожили 5 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 боеприпаса, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы.