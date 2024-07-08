Сил реализовать глобальную задачу у россиян нет: какая ситуация на фронте

Сейчас инициатива на фронте на стороне врага. Однако россияне все же вынуждены сужать наступательные действия, сосредотачиваясь на Донетчине.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что чем дальше, тем больше у россиян потери. К слову, по данным СМИ, российские захватчики могли потерять от 462 до 728 тысяч солдат в Украине.

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Какая ситуация на линии боевого соприкосновения

Оккупанты вынуждены сужать участки до ведения массированных наступательных действий. Ведь сил реализовать глобальную задачу у россиян нет. В то же время российские захватчики создают картинку на Харьковщине и Запорожье, чтобы создавалось впечатление, что враг может наступать по всей линии фронта.

Вероятно, противник выбирал направления ударов пользуясь отсутствием в определенных объемах насыщенности наших линий обороны,

– предположил Мусиенко.

На Покровском и Краматорском направлениях враг наиболее активен и ценой высоких потерь имеет определенные тактические успехи. По мнению военного эксперта, ползучий наступательный темп не закончится для российских войск оперативным прорывом или обвалом фронта. Максимум враг может достичь определенных тактических успехов.

Где-то продвинуться и оккупировать незначительные наши территории россияне могут, но о том, чтобы осуществить стремительный прорыв, чтобы захватить, например, Донецкую область в ходе этого наступления речь не идет. Ведь наши оборонительные порядки тоже продолжают насыщаться оружием и людьми,

– сказал Мусиенко.

Сейчас надо пройти период примерно в течение месяца активных боев. Враг уже бросает все из последних сил. Далее российское наступление постепенно будет идти на спад.

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