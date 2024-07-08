Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що чим далі, тим більші у росіян втрати. До слова, за даними ЗМІ, російські загарбники могли втратити від 462 до 728 тисяч солдатів в Україні.

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Яка ситуація на лінії бойового зіткнення

Окупанти вимушені звужувати ділянки до ведення масованих наступальних дій. Адже сил реалізувати глобальне завдання в росіян нема. Водночас російські загарбники створюють картинку на Харківщині та Запоріжжі, аби складалось враження, що ворог може наступати по всій лінії фронту.

Ймовірно, противник обирав напрямки ударів користуючись відсутністю у певних об'ємах насиченості наших ліній оборони,

– припустив Мусієнко.

На Покровському та Краматорському напрямках ворог найбільш активний та ціною високих втрат має певні тактичні успіхи. На думку військового експерта, повзучий наступальний темп не закінчиться для російських військ оперативним проривом чи обвалом фронту. Максимум ворог може досягти певних тактичних успіхів.

Десь просунутися та окупувати незначні наші території росіяни можуть, але про те, щоб здійснити стрімкий прорив, аби захопити, наприклад, Донецьку область у ході цього наступу не йдеться. Адже наші оборонні порядки теж продовжують насичуватися зброєю та людьми,

– мовив Мусієнко.

Зараз треба пройти період приблизно протягом місяця активних боїв. Ворог уже кидає все з останніх сил. Далі російський наступ поступово йтиме на спад.

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