Уже скоро выборы: с чем связана активизация россиян на восточном фронте
Оккупанты активизировались на Востоке Украины. Они пытаются наступать на Авдеевском направлении, где подразделения ВСУ держат оборону. России нужны успехи на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что уже постепенно приближаются президентские выборы в России. Они пройдут в марте 2024 года.
Смотрите также Россияне снова пошли в наступление: как за неделю изменилась карта фронта
В настоящее время российская пропаганда активно работает над темой войны в Украине. Им нужны успехи, чтобы обеспечить еще большие рейтинги Владимиру Путину.
Успехов в России немного
Как напомнил Романенко, в январе оккупанты начали стратегическую наступательную операцию. И завершилась она не так, как они желали. Хотя оккупанты и смогли захватить Соледар и Бахмут. Но на этом успехи окончились.
Украинские военные оказывают мощное сопротивление оккупантам. И с лета удалось продвинуться на юг от Бахмута – к Клещеевке и Андреевке. Также упорные бои продолжаются за Курдюмовку. А на Юге украинские военные существенно вклинились в оборону оккупантов.
К теме – смотрите разговор с Игорем Романенко на ютубе 24 Канала
Сейчас оккупанты выбрали для своего наступления Авдеевское направление. Они считают его наиболее перспективным для продвижения. Но украинские военные удерживают позиции и отбивают атаки.
В настоящее время оккупанты выбрали для себя наиболее перспективным направлением Авдеевку и часть Марьинки. Но, несмотря на все дополнительные резервы, технику и боеприпасы, им не удается решать свои задачи.
– заметил Романенко.
Ситуация на фронте: коротко
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о том, что происходит вблизи Авдеевки. По состоянию на утро 11 октября было известно, что оккупанты наступали силами трех батальонов.
- По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток 10 октября произошло 108 боевых столкновений. Украинские военные улучшили позиции возле Работино Запорожской области и уничтожили вражеский Су-25.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 283 900 личного состава. А за 10 октября эта цифра выросла еще на 820 единиц.