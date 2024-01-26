Есть несколько важных задач: Романенко объяснил, что сейчас происходит на фронте

Силы обороны Украины проводят стратегическую операцию. Тут важно не только успешно защищаться, но и параллельно уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, заметив, что там, где есть возможность, Силы обороны пытаются контратаковать.

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Несмотря на это, нужно осознавать, что Россия накопила большое количество личного состава и военной техники. Поэтому они проводят штурмовые действия на разных участках фронта: от Харьковского – до Херсонского.

Силы обороны имеют несколько важных задач

Как отметил Романенко, Силы обороны находятся в активной обороне. Поэтому, как только есть возможность и имеющиеся свободные резервы, так сразу идут контратаки, чтобы выбить оккупантов с позиций.

В целом сейчас у Сил обороны Украины есть несколько важных задач. Основная – остановить продвижение оккупантов по всей линии столкновения. А также – уничтожить как можно больше личного состава и военной техники врага. Но не стоит забывать и о собственных резервах.

Проводя эти действия, нам нужно выиграть время, чтобы собрать силы и средства, чтобы затем провести контрнаступательные действия по деоккупации наших территорий. Но, чтобы дойти до этого, для начала нужно выполнить основные задачи нашей стратегической оборонной операции,

– подчеркнул Романенко.

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