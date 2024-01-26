Есть несколько важных задач: Романенко объяснил, что сейчас происходит на фронте
Силы обороны Украины проводят стратегическую операцию. Тут важно не только успешно защищаться, но и параллельно уничтожать личный состав и технику врага.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, заметив, что там, где есть возможность, Силы обороны пытаются контратаковать.
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Несмотря на это, нужно осознавать, что Россия накопила большое количество личного состава и военной техники. Поэтому они проводят штурмовые действия на разных участках фронта: от Харьковского – до Херсонского.
Силы обороны имеют несколько важных задач
Как отметил Романенко, Силы обороны находятся в активной обороне. Поэтому, как только есть возможность и имеющиеся свободные резервы, так сразу идут контратаки, чтобы выбить оккупантов с позиций.
В целом сейчас у Сил обороны Украины есть несколько важных задач. Основная – остановить продвижение оккупантов по всей линии столкновения. А также – уничтожить как можно больше личного состава и военной техники врага. Но не стоит забывать и о собственных резервах.
Проводя эти действия, нам нужно выиграть время, чтобы собрать силы и средства, чтобы затем провести контрнаступательные действия по деоккупации наших территорий. Но, чтобы дойти до этого, для начала нужно выполнить основные задачи нашей стратегической оборонной операции,
– подчеркнул Романенко.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники. С этого времени захватчики потеряли более 380 тысяч личного состава.
- Также украинские военные уничтожили 6265 вражеских танков, 11637 боевых бронированных машин, 9082 артиллерийских систем, 972 РСЗО, 660 средств ПВО и т.д.
- Недавно наши защитники уничтожили самоходную артиллерийскую установку врага 2С7М "Малка". Оккупанты утверждали, что она является "мощнейшей пушкой в мире".