Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що там, де є можливість, Сили оборони намагаються контратакувати.

Дивіться також Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ

Попри це, потрібно усвідомлювати, що Росія накопичила велику кількість особового складу та військової техніки. Тому вони проводять штурмові дії на різних ділянках фронту: від Харківського – до Херсонського.

Сили оборони мають кілька важливих завдань

Як наголосив Романенко, Сили оборони перебувають в активній обороні. Тому, як тільки є можливість та наявні вільні резерви, так одразу йдуть контратаки, щоб вибити окупантів з позицій.

Загалом зараз Сили оборони України мають кілька важливих завдань. Основне – зупинити просування окупантів на усій лінії зіткнення. А також – знищити якнайбільше особового складу та військової техніки ворога. Але не варто забувати і про власні резерви.

Проводячи ці дії, нам потрібно виграти час, щоб зібрати сили та засоби, щоб потім провести контрнаступальні дії для деокупації наших територій. Але, щоб дійти до цього, спершу нам потрібно виконати основні завдання нашої стратегічної оборонної операції,

– підкреслив Романенко.

Втрати Росії у війні: коротко