Россияне пытаются прорывать границу как можно дальше от Донецкой области, – майор ВСУ
- Россияне пытаются прорывать границу в направлении Харьковской области, чтобы создать новые участки боевого столкновения.
- Оккупанты хотят заставить ВСУ перебрасывать резервы из Донецкой области на другие направления, растягивая Силы обороны Украины.
В ГПСУ заявили, что россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного Харьковской области. Враг пробует прощупывать украинскую границу на такие точки, чтобы создавать новые участки боевого столкновения.
Оккупанты пытаются создать новые обострения на фронте. Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук заметил 24 Каналу, что таким образом оккупанты хотят, чтобы ВСУ перебрасывали свои резервы из Донецкой области на другие направления.
"Они пытаются прощупывать линию границы, новые позиции, где могли бы протиснуться Силы обороны, чтобы создать новые обострения и новые горячие точки. Это им нужно для того, чтобы растянуть наши силы, резервы, которых не хватает, еще больше", – сказал он.
Как враг будет действовать в 2026 году?
Андрей Ткачук объяснил, что чем больше захватчикам удастся создать таких точек, тем для них эффективнее будет растягивание Сил обороны Украины. Если враг активно зайдет и начнет развивать новый отрезок фронта, нашим бойцам нужно перебрасывать резервы, снимать их с какого-то направления.
Россияне очень хотели бы, чтобы мы забрали какие-то резервы, например, из Донецкой области и перебросили их на другие отрезки фронта, чем дальше от Донецкой области. Например, на Харьковщину или Сумщину. Думаю, они продолжат это делать в течение 2026 года,
– подчеркнул майор ВСУ.
Что происходит на фронте?
В ISW отметили, что Силы обороны продвинулись сразу на 3 направлениях. ВСУ имеют продвижение на север от Купянска, в центральной части Святопокровского (к востоку от Славянска). Кроме того, ВСУ имели успех и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
По информации DeepState, Россия оккупировала Красногорское Запорожской области. Также враг продвинулся в двух областях. В частности, в пределах Гуляйполя в Запорожье и в районе Зализнянского, что в Бахмутском районе Донецкой области.