Зеленский на передовых ВСУ, обучение украинцев на F-16 в Дании: хронология 489 дня войны

По состоянию на 27 июня в Украине длится 489-й день полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы крепко защищают нашу землю, а захватчики – бегут из-за безумных потерь на фронте.

О главных событиях за 27 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях окупантов – рассказывает 24 Канал.

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В Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало. Кроме того, страна работает над тем, чтобы передать Украине самолеты.Зеленский также рассказал, что 26 июня побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Президент поблагодарил воинов. В частности, за слова поддержки, очень теплые объятия, а также – шевроны.Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских героев на Южном направлении. Там президент поблагодарил защитников.Зеленский рассказал, что провел совещание с генералами. Они еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, совершенно понятные: организация, тренировка, снабжение.В своем обращении Владимир Зеленский рассказал, что вручил две золотые звезды Героя Украины: капитану Олегу Оливе – командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШУ; майору Сергею Дудину – заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады.