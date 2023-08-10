Ночная атака Украины, работа ПВО в Киевской области: хронология 533 дня войны

По состоянию на 10 августа в Украине длится 533 дня полномасштабное вторжение страны-агрессорки России. Захватчики на фронте несут огромные потери, поскольку наши защитники дают мощный отпор врагу.

О главных событиях 10 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал.

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