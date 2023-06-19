Ночная атака Украины, освобождение Пятихаток: хронология 481 дня войны

Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в материале 24 Канала.
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В Скадовском районе ВСУ нанесли удар по пункту управления вражеской бригады, сообщили в ОК "Юг". В Каховском районе уничтожены два российских полевых пункта боеснабжения. Враг потерял: 103 военных, 50 единиц вооружения и техники, 2 крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт-Б", радиорелейную станцию развертывания связи и 20 переоборудованных лодок.8:20
В Воздушных силах сообщили, что ночью 19 июня противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря. Все 8 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".8:10
Анна Маляр подтвердила освобождение Пятихаток. По ее словам, в ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.8:03
В Генштабе заявили, что ВСУ уже ликвидировали 220 450 оккупантов. За прошедшие сутки – 630 солдат.8:00
За 18 июня стало известно об 1 жителе Донетчины, убитом россиянами, – в Тоненьком. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.7:55
Россия не пускает гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонщины, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС. В ООН заявляют, что продолжают работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонской области и призывают Россию действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву.7:54
В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов". Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии один человек получил ранения.7:45
В ОК "Юг" сообщили, что ночью враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, из подводного ракетоносителя. Все 4 ракеты уничтожены на подлете к побережью.7:28
Ночью защитники неба отбили атаку вражеских БПЛА на Днепропетровщину. Защитники из ПВК "Восток" уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, "Шахеды-136" и "Орлан-10".7:22
В Херсоне слышны взрывы.6:31
Ночью над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре из четырех вражеских ракет типа "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.6:30
В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью Россия нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.6:25
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.6:20
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 7 разведывательных БпЛА.6:14
Наталья Гуменюк подтвердила, что ночью оккупанты атаковали Одесщину. Ракеты запускали с Черного моря, в частности с подлодки.6:00
На левом берегу Херсонщины ВСУ вчера уничтожили вражескую базу с лодками и более 100 оккупантов.5:00
В Одесской ОВА подтвердили вражескую атаку на Юге страны и заверили, что работают силы ПВО.2:16
Россияне снова начали атаку Юга. Под вражеским ударом оказалась Одесская область.1:04
По данным российских СМИ, наши воины ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Вместе с ним на концерт к Иосифу Кобзону отправилось и его подразделение. О 31-летнем Техове Айвенго известно, что он работал "журналистом" на оккупированной россиянами территории Грузии и имел награды от Путина.