Ночная атака Украины, освобождение Пятихаток: хронология 481 дня войны

В Украине длится 481-й день полномасштабного вторжения России. Наши Вооруженные Силы продолжают надежно защищать нас от захватчиков.

Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в материале 24 Канала.

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В Скадовском районе ВСУ нанесли удар по пункту управления вражеской бригады, сообщили в ОК "Юг". В Каховском районе уничтожены два российских полевых пункта боеснабжения. Враг потерял: 103 военных, 50 единиц вооружения и техники, 2 крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт-Б", радиорелейную станцию развертывания связи и 20 переоборудованных лодок.В Воздушных силах сообщили, что ночью 19 июня противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря. Все 8 воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".Анна Маляр подтвердила освобождение Пятихаток. По ее словам, в ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.В Генштабе заявили, что ВСУ уже ликвидировали 220 450 оккупантов. За прошедшие сутки – 630 солдат.За 18 июня стало известно об 1 жителе Донетчины, убитом россиянами, – в Тоненьком. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Россия не пускает гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонщины, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС. В ООН заявляют, что продолжают работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонской области и призывают Россию действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 35 обстрелов, выпустив 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов". Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии один человек получил ранения.В ОК "Юг" сообщили, что ночью враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, из подводного ракетоносителя. Все 4 ракеты уничтожены на подлете к побережью.Ночью защитники неба отбили атаку вражеских БПЛА на Днепропетровщину. Защитники из ПВК "Восток" уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, "Шахеды-136" и "Орлан-10".В Херсоне слышны взрывы.Ночью над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре из четырех вражеских ракет типа "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью Россия нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 7 разведывательных БпЛА.Наталья Гуменюк подтвердила, что ночью оккупанты атаковали Одесщину. Ракеты запускали с Черного моря, в частности с подлодки.На левом берегу Херсонщины ВСУ вчера уничтожили вражескую базу с лодками и более 100 оккупантов.В Одесской ОВА подтвердили вражескую атаку на Юге страны и заверили, что работают силы ПВО.Россияне снова начали атаку Юга. Под вражеским ударом оказалась Одесская область.По данным российских СМИ, наши воины ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Вместе с ним на концерт к Иосифу Кобзону отправилось и его подразделение. О 31-летнем Техове Айвенго известно, что он работал "журналистом" на оккупированной россиянами территории Грузии и имел награды от Путина.