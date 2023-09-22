Новая помощь от США, визит Зеленского в Канаду: хронология 576 дня войны

В Украине 22 сентября длится уже 576-й день полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают наступать на нескольких направлениях фронта, а так называемая "вторая армия мира" – несет колоссальные потери.

Какие успехи ВСУ на фронте и что происходит в области дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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