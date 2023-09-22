Новая помощь от США, визит Зеленского в Канаду: хронология 576 дня войны
В Украине 22 сентября длится уже 576-й день полномасштабного вторжения России. Силы обороны продолжают наступать на нескольких направлениях фронта, а так называемая "вторая армия мира" – несет колоссальные потери.
Какие успехи ВСУ на фронте и что происходит в области дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. "Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится ", – говорится в сообщении. В своем новом обращении президент Украины рассказал о встрече с президентом США и его командой: "Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие ". "Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас ", – написал Владимир Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом. И подчеркнул: "Важная договоренность. Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции ". Президент США Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовал красноречивое видео с такой подписью: "Две страны. Один четкий, жесткий и непоколебимый сигнал: мы вместе ". Словакия и Украина договорились о продаже зерна на основе выдачи и контроля лицензий, заявило министерство сельского хозяйства Словакии. Это позволит отменить запрет на импорт некоторых украинских товаров в Словакию. Первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину, сообщил Джо Байден. На оккупированной ЗАЭС сейчас работают 822 украинских специалиста, еще более 2 тысяч оккупанты не пускают на станцию, сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Котин. Украинский персонал станции до сих пор задерживают и пытают, чтобы заставить сотрудничать с "Росатомом".
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду
Обращение Зеленского
Зеленский подвел итоги после встречи с Байденом
Байден после встречи с Зеленским показал красноречивое видео
Словакия и Украина договорились о продаже зерна
США выделит Украине новую помощь
Когда в Украину поступят первые танки Abrams
На оккупированной ЗАЭС работают 822 украинских специалиста
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.
"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится ", – говорится в сообщении.
В своем новом обращении президент Украины рассказал о встрече с президентом США и его командой:
"Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие ".
"Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас ", – написал Владимир Зеленский по итогам встречи с Джо Байденом.
И подчеркнул: "Важная договоренность. Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции ".
Президент США Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовал красноречивое видео с такой подписью: "Две страны. Один четкий, жесткий и непоколебимый сигнал: мы вместе ".
Словакия и Украина договорились о продаже зерна на основе выдачи и контроля лицензий, заявило министерство сельского хозяйства Словакии. Это позволит отменить запрет на импорт некоторых украинских товаров в Словакию.
Первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину, сообщил Джо Байден.
На оккупированной ЗАЭС сейчас работают 822 украинских специалиста, еще более 2 тысяч оккупанты не пускают на станцию, сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Котин.
Украинский персонал станции до сих пор задерживают и пытают, чтобы заставить сотрудничать с "Росатомом".